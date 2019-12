 Yılbaşında kar yağar mı 2020? Yeni yılda nasıl olacak? 31 Ocak hava durumu

Yılbaşında havaın nasıl olacağını merak edenler internette araştırma yapmaya başladı. Peki Yılbaşında kar yağar mı 2020? Yılbaşında hava nasıl olacak 2020? 31 Ocak 2019 hava durumu nasıl olacak? 1 Ocak 2020 hava nasıl? Tüm merak edilenler haberimizde...

YILBAŞINDA HAVA NASIL OLACAK?

Yılbaşına az bir süre kala yeni yıla girilecek günde havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Yılbaşını kutlayacak kişiler hava durumunu takip ediyor. Hemen herkes yılbaşında kar yağmasını istiyor. Yılbaşında havaların nasıl olacağı meteorolojiden gelen verilere göre belli olacak.

Yılbaşında 1 günlük resmi tatilin hafta sonu tatiliyle birlikte birleştirilmesi ve tatilin 5 gün olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı hava durumuna göre, yılbaşında Türkiye genelindeki hava durumu belli olacak.

Ayrıca yılbaşı tatilinde kayak tesislerinde yeni yılı karşılayacak vatandaşlar da kar yağışını ve kayak merkezlerindeki kar kalınlığını merak etmektedirler. 1 Ocak 2020 tarihleri için hava durumu araştırması sonucunu sizlerle paylaşacağız.

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ NASIL?

1 OCAK YILBAŞI ÇARŞAMBA GÜNÜ

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI PERŞEMBE GÜNÜ

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ CUMA GÜNÜ

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI SALI GÜNÜ

23 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ CUMARTESİ GÜNÜ (YARIM GÜNÜ)

24 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1’NCİ GÜNÜ PAZAR GÜNÜ

25 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2’NCİ GÜNÜ PAZARTESİ GÜNÜ

26 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3’ÜNCÜ GÜNÜ SALI GÜNÜ

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ÇARŞAMBA GÜNÜ

30 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ PERŞEMBE GÜNÜ(YARIM GÜN)

31 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1’İNCİ GÜNÜ CUMA GÜNÜ

1 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 2’NCİ GÜNÜ CUMARTESİ GÜNÜ

2 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 3’ÜNCÜ GÜNÜ PAZAR GÜNÜ

3 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 4’ÜNCÜ GÜNÜ PAZARTESİ GÜNÜ

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PAZAR GÜNÜ

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ ÇARŞAMBA GÜNÜ (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI PERŞEMBE GÜNÜ

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Prof. Dr. Toros, “Mevsimsel tahminlere baktığımızda da önümüzdeki günlerin sıcak geçeceği tahminleri yapılıyor. Bundan 10 gün önce İstanbul’da 15 Aralık’ta kar tahminim vardı ancak şu anda baktığımızda İstanbul’da aralık ayında kar yağışı ihtimalinin çok düşük olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki çarşamba günü yağış gelebilir ama gelecek yağış da çok düşük olacak. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman ise İstanbul gibi mega şehirlerde su kaynakları çok verimli kullanılması gerekiyor. Şimdiden önümüzdeki dönemler için çözüm arayışlarında olmalıyız" diye konuştu.



Ocak ve şubat aylarını değerlendiren Toros, “İklimin kendi içerisinde salınımları vardır bazı dönemlerde kurak ve sıcak bazı dönemlerde yağışlı geçebilir. Ancak bizi korkutan son 100 yılda dünya genelinde sıcaklıklar 1 derece arttı. Benzer artışı Türkiye’de de görüyoruz. Mevsimsel uzun tahminlere baktığımız zaman normal üzerinde sıcak geçeceğini hatta önümüzdeki ocak ve şubat ayılarının da mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklar gözüküyor tahminlere göre. Ancak uzun vadeli tahminlerde yanılma payı yüksektir. İstanbul’da ortalama 123 milimetre, ocak ayında ise 105 milimetre yağması gerekiyor. Ama gidişata göre bunun altında kalacağız gibi gözüküyor" ifadelerinde bulundu.





Vatandaşların beklentisi ise kar yağışı ve hastalıkların azalması yönünde. Fevziye İspir, “Kar gelecek gibi görünmüyor. Keşke yağsa. Yağmur da yok. Barajlar boşaldı. Susuzluk olma ihtimali yüksek. Kar da hiç ufukta görünmüyor. Hastalıklar çoğaldı. Herkes hasta. Her evde üç dört tane hasta var. Karın mikropları öldürme özelliği var. Lapa lapa kar yağsa keşke. Mevsimi yaşamak lazım. Mevsimi yaşamayınca hastalıklar artıyor, tabiatın dengesi bozuluyor. Her şey zamanında güzel" diye konuştu.



Şevkiye Battal ise “Keşke kar yağsa da hastalıklar azalsa. Torunlarım var hasta oluyor okula gidemiyorlar. 12’nci aydayız. Kar mevsimi, kar yağsa daha iyi olur. Mevsimler değişti, iklim değişti. Bu vakitlerde her zaman kar oluyordu. Kasımda her zaman yağmur yağar havalar soğurdu. Şimdi maalesef öyle bir şey yok" dedi.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 60 milyon olarak belirlendi. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

YILBAŞI MESAJLARI NELERDİR?

Her yeni yıl bir başka güzel. 2020 yeni yıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeni yılınız kutlu olsun.

Düşsüz büyük şeyler yapılamaz. 2020 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle.

Hiç hata yapmayan insan genellikle hiçbir şey yapamaz. 2020 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle mutlu yıllar.

Sahip olduklarımızla yaşamayı öğrenmek bir süreç, bir katılım, yani yaşamımızın yoğrulmasıdır. Gelecek yıllar varlığımızı zenginleştirecek. Yeni yıl ilk adım. Nice yıllar, mutlu yıllar.

Yeni yılda; hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu sefer… Ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine. Mutlu Yıllar…

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılı kutlu olsun.

Dün rüya yarın hayaldir. Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin. Yeni yılın kutlu olsun.

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla. Nice Yıllara!

Yeni yılda melekler sihrini göstersin ve bütün neşe ve mutluluklar sana gelsin. Mutlu Yıllar!

Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun? Mutlu ve sağlıklı yıllar!

2020 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

Sağduyu aklın kapıcısıdır. Görevi: Kuşkulu fikirlerin içeri girmesine, ve de dışarı çıkmasına engel olmaktır.Yeni yılda hepizin mutlu, sağduyulu ve sağlıklı günler getirmesi dileğiyle..

Yaşamı seviyor musun? Öyleyse zamanı harcama, çünkü yaşamın yapıldığı madde zamandır. 2020 yılının her anını dolu dolu yaşaman ve mutlu olman dileklerimle..

Rabbimiz bu yeni yılın tüm İslam âlemindeki kardeşlerimize her anını en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin.

Yeni yılımız kutlu olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim etsin rabbimiz inşallah… Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.

Allah"ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, yakınlarımı ve Müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et!

Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah bizleri affedip ellerimizi dergâhından boş çevirmeyip hepimizin dualarını kabul etsin. Selam ve dua ile Allah"a emanet olun her şey gönlünüzce olsun. Yeni yılınız kutlu olsun…

Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle. Nice mutlu yıllara.

Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle.

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle… İyi yıllar…

YILBAŞINDA EVDE NELER YAPILABİLİR?

1) Evde yeni yıla girerken sevdiklerinize küçük hediyeler alarak ortamı keyiflendirmeniz mümkün.

Eve gelen misafirler hediye almak zorunda. Her hediyeye bir numara veriliyor. Yapılan çekilişle hangi numara çıkarsa, o hediye sizin oluyor. Ya da kalıcı olması için herkes birbirine kart hazırlayıp hatıra olarak verebilir.

2) “Yılbaşı eğlencesi,” denilince ilk akla gelen oyun tabii ki tombala. Oyun, İtalya’nın güneyindeki şehirlerde eldeki kazancı yükselterek hayır yapmak ya da gelir elde etme amaçlı olarak çıkmış. Sonra bir yılbaşı eğlencesi olmuş ve ne olursa olsun tüm dünyada hâlâ popülerliğini koruyor. Özellikle çocukların sevdiği tombala, 7’den 70’e tüm aile bireylerinin katılımıyla daha da keyifli hale geliyor. Torbadan numaralı taşlar çekilerek üzerinde numara yazılı kartlarla oynanan bu şans oyununda, karttaki bütün numaraları kapatan “tombala” diyor ve büyük ödülü kazanıyor.

3) Japonya’dan tüm dünyaya yayılan bir eğlence türü olan karaoke, yılbaşı gecesi mikrofonu eline alıp, arkadaşlarıyla eğlenmek isteyenler için ideal bir seçenek. Bir DVD ya da VCD oynatıcınız varsa, bir karaoke seti almanız yeterli. Gelişmiş bir çeşit karaoke oyunu olan Singstar’da Kenan Doğulu’dan Mustafa Sandal’a, Tarkan, Sezen Aksu ve İbrahim Tatlıses’e kadar birçok Türk sanatçının şarkıları yer alıyor.

4) Evde kalabalık bir grup varsa oynanabilecek en keyifli oyunlardan biri de sessiz sinema… Biraz sinema bilgisi olan herkesin rahatlıkla oynayabileceği bu aktivitede içinizde gizli kalmış oyunculuk yeteneğiniz de ortaya çıkabiliyor. Evdeki grup eşit sayılarla ikiye bölünüyor ve karşı tarafın söylediği filmi hiç konuşmadan hareketlerle kendi ekibinize anlatmanız gerekiyor. Özel isimler içeren filmler söylenemezken, bu yıl bizi çok etkileyen Dedemin İnsanları, Nar, Son gibi filmleri anlatmayı deneyebilirsiniz.

5) Yeni yıla evde girip de televizyondan uzak durmak mümkün değil. Ancak TV kanalların klasik yılbaşı programlarını izlemek yerine eğlenceli birkaç DVD alıp, dostlarınızla izleyebilirsiniz.