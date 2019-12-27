2021 yılına sayılı günler kaldı. Yılbaşı yani 1 Ocak günü Türkiye genelinde resmi tatildir. Milyonlarca işçi 1 Ocak günü evlerinde olacak. Koronavirüs salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağından bu yıl yılbaşı evlerde geçecek. Yılbaşında kargo göndermek ve ya kargo bekleyecek olan vatandaşlar kargoların çalışıp çalışmayacağını merak ediyor. Peki Yılbaşında kargolar açık mı? Kargolar çalışıyor mu? İşte yılbaşında kapalı olan kurumlar..

YILBAŞINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Aras Kargo

Aras Kargo yılbaşında resmi tatil dolayısıyla kapalı olacaktır. 2 Ocak 2021 tarihinde ise 08:30 itibari ile mesaiye devam edecek.

Yurtiçi Kargo

1 Ocak tüm şube ve acenteler kapalı olacak, 2 Ocak günü ise birimleri standart işleyişine devam edecektir.

Sürat Kargo

1 Ocak 2021 resmi tatil olması sebebiyle hizmet verilmeyecek olup, 2 Ocak 2021'den itibaren hizmet vermeye devam edecek.

Kargoların çalışma saatleri aşağıdaki listededir:

Aras Kargo: Çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:30 – 13:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 25 52 telefon numaralı Aras Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Yurtiçi Kargo: Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 99 99 telefon numaralı Yurtiçi Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

MNG Kargo: MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri saat 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler hizmete kapalıdır.

Sürat Kargo: Sürat Kargo hafta içi sabah 09:00'dan akşam saat 18:30'a kadar tüm şubelerinde müşterilerine hizmet veriyor. Hafta sonları cumartesi günü 09:00'dan 14.30'a kadar çalışır, pazar günü kapalıdır.

TNT Kargo: Çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

UPS Kargo: Çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

PTT Kargo: Çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

PTT VE KARGOLAR YILBAŞINDA AÇIK MI?

PTT ve kargolarla ilgili resmi bir kurumdan açıklama gelmemesine rağmen yeni yılın ilk gününde resmi tatil bekleniyor. Bu kapsamda resmi kurumlar arasında yer alan Posta ve Telgraf Teşkilatı da yılbaşında tatil yaparak bir günlüğüne ara verecek. Bunun dışında özel kargo firmalarının de kural olarak yılbaşında tatil yapması bekleniyor. Ancak bazı kargo firmalarının şirket politikaları gereği yılbaşında kısmi hizmet verebilme ihtimali var.

YILBAŞI RESMİ TATİL Mİ?

2021 yılında öğrencilerin ve çalışanların yüzü resmi tatillerden yana gülecek. 2021 yılının ilk resmi tatili 1 Ocak yılbaşı tatili ile başlayacak.

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