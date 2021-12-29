Çam ağacı süslemek yılbaşı kutlamalarının en büyük ritüelleri arasındadır. Süslendiğinde çok güzel görüntülere sahne olan ve yılbaşı gecesine ışık saçan çam ağaçları bir açıdan da tartışma konusu oluyor. Çam ağacı süsleme geleneğinin İslam kültürüne uygun olmadığını söyleyerek karşı çıkan bir kitle bulunuyor. Bu bağlamda, Yılbaşında neden çam ağacı süslenir? Çam ağacı süslemesi nasıl yapılır? İşte detaylar...

YILBAŞINDA NEDEN ÇAM AĞACI SÜSLENİR?

Tek tanrılı dinlerin öncesinde Noel ağacı, Paganlarda bir ritüel olarak yer almaktaydı. Farklı medeniyetlerde de yapraklı dökülmeyen ağaçları kullanmak ölümsüzlüğün simgesi olarak değerlendirilmekteydi. Örnek olarak; Eski Mısırlılar, Çinliler ve Yahudileri verebiliriz. Bu medeniyetler çam ağacı ve benzeri birçok ağaç türünü kendi inanışları çerçevesinde süslemekteydi. Eski dönemlerde ağaçlara tapan Avrupalı putperestler Hıristiyanlığa geçtikten sonra ise iblisi korkutarak kaçırmak için yılbaşında ağaç süsleme geleneklerine devam etmişlerdir.

Bir inanışa göre ise Noel ağacı ritüeli Almanya’nın batısından gelmektedir. Orta Çağ döneminde Havva ile Âdem’i temsil eden bir oyun sergilenmekteydi. Cennet bahçelerini simgeleyen ve üzerinde elmaların yer aldığı bir çam ağacı ise oyunun dekorları arasında yer almaktadır. Almanyalılar evlerinin önüne Âdem ile Havva yortusunda buna benzer bir çam ağacı yerleştirirler ve üzerine “mominyon” kutsanmış ekmeğini simgeleyen incecik hamursuz ekmek parçacıkları koyarlar. Bu ekmek parçalarının yerine sonradan farklı şekillerde çörekler kullanılmıştır. Bazı kısımlara, Hazreti İsa’yı temsil eden mumlar konulmuştur. Noel döneminde ise Noel ağacının bulunduğu odaya Noel Piramidi de konmaktaydı. Cennet ağacı ile Noel piramidi 16.yüzyıl’da birleştirilerek “Noel ağacı “oluşturuldu. Kraliçe Victoria’nın eşi olan Alman Prens Albert’in desteğiyle beraber 19.yüzyıl’ın başlarında İngiltere’ye Noel ağacı getirilmiştir. Bu dönemde de Noel ağaçlarının dallarına kurdela ve kağıtlar asılmış; mumlar, şekerlemeler ve kekler de konulmuştu.

Yine Alman göçmenleri 17.yüzyıl’da yılbaşı ağacı geleneğini Amerika’nın kuzeyine götürmüşlerdir. 19. Yüzyıl'da ise bu gelenek farklı ülkelerde moda haline gelmiştir. Almanya, Avusturya, İngiltere, Polonya, İşviçre ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Japonya ve Çin gibi Uzakdoğu ülkelerinde de yılbaşı ağacı geleneği yaygınlaşmıştır.

Bugüne geldiğimizde ise çam ağaçları yılbaşı ve özellikle Hıristiyanların Noel kutlamalarının adeta sembolü olmuştur.

ÇAM AĞACI SÜSLEMESI NASIL YAPILIR?

Yılbaşında çam ağacı süslemek kimileri için hobi, kimileri için ise güzel vakit geçirmenin sembolü. Yılbaşı ağacı süslemeyi kısım kısım size aktarıyoruz.

İlk olarak çam ağacının nerede bulunduğu önemli. Ne kadar güzel süslenirse süslensin çam ağacı kötü bir konumda bulunuyorsa güzel bir görüntü ortaya çıkmayacaktır. Üzerindeki süslerin güzel bir şekilde sergileneceği bir köşe çam ağaçları için idealdir.

Işıklandırma çam ağacının en önemli detaylarından birisidir. Güzel bir aydınlatma tüm süslerin güzel görünmesini sağlayacaktır. Işıklandırmanın ağacın üst kısmından aşağıya doğru yapılması gerekmektedir.

Süslemedeki diğer önemli bir detay ise kullanılan renklerdir. Renklerin uyum içerisinde olması oldukça önemlidir. Yılbaşında en çok kullanılan renkler yeşil, kırmızı ve altın sarısıdır. Ağacın kış teması da içermesi isteniyorsa kar spreyi de kullanılabilir.

Ağacın tepesine konulacak süs oldukça önemlidir. En değerli ve gösterişli süs en tepede yer almalıdır. Yıldız ve Melek gibi klasik simgeler tercih edilebilirken farklılık yaratmak amacıyla sürpriz bir nesne de kullanılabilir.

Son olarak ağacın çevresine de farklı süsler konularak ortam ile ağaç arasında bir bütünlük oluşturulabilir. Bu şekilde yılbaşı ruhuna uygun olarak sıcak bir atmosfer yaratılabilmektedir.