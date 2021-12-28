Yılbaşında hindi yemenin bir batı geleneği olduğu bilinmektedir. Çam ağacı, noel süsleri, hediyeler v.b. bir sürü etkinlik yılbaşına ait gibi gözükse de tamamı böyle değildir. Örnek vermek gerekirse 25 ve 26 Aralık tarihlerinde Hristiyanlar tarafından Noel Bayramı kutlanmaktadır. Noel süsleri ve çam ağaçları noel bayramı ile ilişkili kavramlardır. Kökeninde yılbaşı ile bir ilişkisi bulunmaktadır. Bu bağlamda, Yılbaşında neden hindi yenir? Yılbaşında hindi kesme geleneği nereden gelmektedir? Detaylar haberimizde...

Yılbaşı sofrasında hindi bulunmasının hiçbir kültürde ve hiçbir dini inançta herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır. Hindiler günümüzde evcilleştirilmiş olsalar da Amerika kıtası keşfedilmeden önce yabani hayvanlardı. Amerikan yerlileri kıtaya ayak basan İngiliz Kolonileri'ne zaman içerisinde mısır ekimini ve hindi avcılığını öğretmişlerdir.

Bundan dolayı her sene kasım ayında Kızılderililere şükran sunmak amacıyla İngilizler tarafından kutlanan şükran günlerinde, yemek sofralarında hindi önemli bir yer tutmuştur.

Yılbaşı ve şükran günleri dini bayramlar değildir. Müslümanlar için de herhangi bir anlam taşımamaktadır. Bu günler Hristiyan ülkelerde coşku içerisinde kutlanmakta ve hindi yemeklerine yer verilmektedir.

ŞÜKRAN GÜNÜ NEDİR?

Şükran günü Kızılderililer ve İngilizler arasındaki bir ziyafetin sözde bir bayrama dönüşmesiyle birlikte bugünkü halini almıştır.

Rivayete göre İlk İngiliz kolonicileri ve Kızılderililer ortak düzenledikleri mısır hasatından sonra yemek hazırlamış ve bu ismi vermişlerdir. Sebebi ise 1621 yılında Amerika Kıtası’na ilk ayak basan İngilizler birkaç kümes hayvanı avlaya başlamışlardı ancak ne olduklarını bilmiyorlardı.

Ancak kısa müddet içerisinde Kızılderililer ve İngilizler kaynaşarak bir şölen sofrası hazırlamışlardır. Bu sofrada yiyip içerek eğlenmişlerdir. Sözde barış bu yemekle birlikte sağlanmış fakat sonrası Kızılderililer için pek olumlu olmamıştır.

Devamında milyonlarca Kızılderili, kıtaya misafir olan "beyaz adam" tarafından katliama uğramıştır. İlk olarak bayram veya sevinç günü olarak nitelendirilen bu gün, Kızılderililer için artık bir yas günü olmuştur.

1863 senesinde ilk defa Amerikan Başkanı Abraham Lincoln tarafından Şükran Günü´nün ulusal bir bayram olmasını fikri meclise sunulmuştur. Resmi olarak bu öneri meclise taşınmasa da, Amerika´nın çoğu bölgesinde bu gelenek devam ettirilir. 78 sene sonra 1841 yılında dönemin Amerikan başkanı Franklin Roosevelt kararı tekrar meclise taşır. Bu tarihten geçerli olmak üzere her sene Kasım ayının son perşembe günü "Şükran Günü" olarak, ulusal bayram ilan edilmiştir.

Lincoln döneminde ele alınamayan bu öneri, 78 yıl sonra, yani 1841 yılında o dönemin Amerikan başkanı Franklin Roosevelt tarafından tekrar meclise taşınarak karara bağlanır ve bu tarihten itibaren her yıl Kasım ayının son perşembe günü "Şükran Günü" olarak, ulusal bayram ilan edilmiştir.

Bu gün Kızılderililer arasında bir yas günü olarak anılmaktaydı ancak günümüzde artık bir kutlama şekline bürünmüştür. Amerika’da Şükran Günü'nde 5 gün tatil ilan edilmekte, hindi yemekleri hazırlanmaktadır.