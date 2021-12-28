2021'in olumlu, olumsuz tüm yönlerini bırakıp 2022 yılına dertsiz ve geçmişi silerek girmek isteyen milyonlarca vatandaş, umut dolu dileklerde bulunuyor. Peki, bu eylemleri gerçekleştirdiğimiz özel günde, neden kırmızı rengi tercih ediliyor? Haberimizde "Yılbaşında neden kırmızı giyilir? Yeni Yıl rengi neden kırmızıdır? Yılbaşında neden kırmızı iç çamaşırı giyiyoruz?" sorularının detaylarına yer verdik.

YILBAŞINDA NEDEN KIRMIZI GİYİLİR? YENİ YIL RENGİ NEDEN KIRMIZIDIR? YILBAŞINDA NEDEN KIRMIZI İÇ ÇAMAŞIRI GİYİYORUZ?

Yılbaşı, yeni yıla başlangıcın ilk günüdür. Bu özel günde, bir önceki yıl yaşanan tüm kötü olaylar unutulur, yeni yıla barış, huzur ve mutluluk dilekleriyle girilir. Bir rivayete göre, yılbaşına girdiğiniz ilk gece nasıl geçerse, o yılın 12 ayı da öyle geçermiş. İnsanların inandığı bu gelenek, asırlardır devam etmekte.

Bu özel gecede arkadaşlar bir eve toplanır, sevgililer tatile çıkar, evliler heyecanlarını ve tutkularını yeniler. Hiçbir şey yapamayanlar ise evlerinde yemek ziyafeti verir. Ağaçların, evlerin ve caddelerin ışıl ışıl parladığı bu günde genellikle yeşil ve kırmızı renkleri tercih edilir.

Bunun sebebi ise, kırmızı aşkın ve tutkunun rengidir. İnsanlar yeni yıla kırmızı giyerek başlayınca o yılın tutkulu bir aşkla geçeceğine inanır. Kırmız iç çamaşır ise, cesur ve atik oldukları yönünde gelişen duygularını öne koyarak bu rengi tercih ederler.

Yeni yılın aşk ve tutkuyla geçmesini isteyenlerin yanı sıra bir de hayata teşekkür edenler olur. Bu kişiler ise yeşil rengini tercih ederler. Çünkü, yeşil topraktan çıkan hayatı temsil eder. Hayata şükredenler ve yeniden doğmuş gibi yeni yıla girmek isteyenler bu rengi tercih eder.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN 2022?

2022 yılında kaç gün resmi tatil var ve 2022 resmi tatilleri hangi günlere denk geliyor araştırması şimdiden başladı. 2022 yılında öğrencilerin ve çalışanların yüzü resmi tatillerden yana gülecek. 2022 yılının ilk resmi tatili 1 Ocak Cumartesi günü yılbaşı tatili ile başlayacak. 2022 yılında Ramazan bayramı ise Mayıs, Pazar günü başlayacak. Kurban bayramı ise 8 Temmuz Salı günü başlayacak.

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yılbaşı tatili 1 Ocak Cumartesi gününe denk gelecek. Yılbaşı, herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve bir sonraki yılın başlangıcıdır. Her yıl aralık ayının sonunda yeni yıla geçiş yapılıyor. 2022 yılbaşı kutlamaları için sabırsızlanan ve tatil planı yapmak isteyenlerin pazar günü ile birleştiğinde 2 günlük bir tatili bulunuyor