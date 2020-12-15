Tatil planı yapmaya hazırlanan milyonlarca kişi 31 Aralık 2020 yılbaşı tatili yarım gün mü olacak tam gün mü olacak sorularına ilişkin yanıt arıyor. Zorlu geçen 2020 yılının sona ermesine az bir süre kala dinlenmek ve ya eğlenmek isteyenler derslere yılbaşında ara verilmesini istiyor. Peki Yılbaşında okullar tatil mi? 31 Aralık okullar yarın gün mü tatil?

31 ARALIK OKULLAR TATİL OLACAK MI?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Mart ayından bu yana derslerini koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim şeklinde alıyor. Yılbaşı tatilinin olup olmadığı ise Aralık ayının bitime az bir süre kala merak edilen konuların başında yer alıyor. 31 Aralık perşembe gününe denk geliyor ve tatil olmayacak. Fakat 1 Ocak 2021 cuma günü kamuda çalışanlarla birlikte okullar da tatile girecek. Bazı özel sektör çalışanları da 1 Ocak 2021 tarihinde tam gün tatil olacak. 1 Ocak yılbaşı tatili hangi güne denk geliyor araştıran vatandaşlar, yeni yıl tatilinin cuma gününe denk gelmesiyle hafta sonunu da birleştirerek 3 gün tatil yapabilecek.

1 OCAK 2021 RESMİ TATİL Mİ?

Çalışanlar ve eğitim hayatına devam eden öğrencilerin merak ettiği 1 Ocak resmi tatil mi araştırması başladı.1 Ocak 2021 cuma günü yılbaşı tatili, 1935 yılından bu yana resmi tatil olarak kutlanıyor. 1 Ocak tatilinde tüm özel sektör ve kamuda tatil yapılacak. Bununla birlikte ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde de okullar tatil olacak.

YILBAŞINDA SEYAHAT YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında şehirlerarası olabilecek hareketliliğe karşı seyahat kısıtlaması önlemi alınabileceğini bildirdi.

Prof. Dr. İlhan, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşların tatil olarak değerlendirmemesi gerektiğine vurgu yaparak,

"Yine vatandaşlarımıza söylemek gerekiyor; yılbaşındaki 3 günlük 4 güne yakın kısıtlamayı tatil fırsatı olarak düşünmemeleri gerekiyor. Tatil fırsatı olarak düşünürseler hata yapmış olurlar, koronavirüs bulaşını artırmış olurlar. Şöyle bir şey olabilir; koronavirüs vaka sayısının yoğun olduğu iller için giriş-çıkış kısıtlaması yapılabilir. Her il için bu geçerli değil; ama vakaların çok olduğu yerlerde hem dışarıya doğru vakalar gitmesin hem o ile yeni vakalar gelmesin diye böyle bir yaklaşım benimsenebilir. Bu iller için hayati durumları bundan ayrı tutmak gerekir. Gıda getirenler, aşı getirenler, işi dışında il dışına çıkmak yasaklanabilir. Hem yılbaşı için hem de genel olarak bunu söylüyorum. Koronavirüs vaka sayısı yoğun olan illerde giriş-çıkış işleri olanlar dışında yasaklanabilir" dedi.

YILBAŞI YASAĞI KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası, 31 Aralık Perşembe günü saat 21:00'den 4 Ocak saat 05:00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.