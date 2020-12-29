Yılbaşında şehirler arası seyahat kısıtlaması var mı? Yılbaşında seyahat yasağı olacak mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle 4 gün (31 Aralık 2020-4 Ocak 2021) 81 ilde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Vatandaşlar kendilerine en yakın market, fırın gibi yerlere saat 10.00 ile 17.00 arasında gidip gelecek. Öte yandan kısıtlamada seyahat yasağı bulunup bulunmadığı bir hayli merak ediliyor. Yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

YILBAŞINDA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

4 günlük yılbaşı yasağında 31 Aralık Perşembe 21.00 ile 4 Ocak Pazartesi 05.00 arasında seyahat yasağı bulunuyor. Ancak seyahat izin belgesi ile şehir dışına çıkabilecek. Seyahat izin belgesi valiliklerden, kaymakamlıktan, e devletten ya da ALO 199’dan alınabilecek.

E DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YILBAŞINDA KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR?

Dileyen herkese izin belgesi verilmemektedir. Vatandaşların aşağıdaki şartlarından birini taşımaları gerekmektedir;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Vatandaşlar, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla, özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

4 günlük yasakta kargolar çalışacak mı? Kargolar yılbaşında açık mı?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? 4 günlük yasakta marketler kaça kadar açık?