Pandemi sürecindeki bulaş riski nedeniyle teması azaltmak için 2021 yılı yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin yaptığı açıklamada 31 Aralık akşam saat 21.00'dan 4 Ocak Pazartesi sabah saat 05.00'a kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıkladı.

İlk kez yılbaşını zorunlu olarak evlerinde geçirecek vatandaşlar temel ihtiyaçlarını gidermek için marketlerin yılbaşında aşık olup olmayacağını merak ediyor. Yılbaşında sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? 4 günlük yasakta marketler kaça kadar açık? soruları bu kapsamda yoğun ilgi görüyor.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Şu anda Türkiye genelinde hafta sonu aralıksız sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Hafta içi ise 10.00-20.00 arasında açık oluyor.

Yılbaşında da uygulanacak sokağa çıkma yasağında yukarıda belirtilen saatler ve günlerce market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler açık olacaktır. Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

YILBAŞINDA YASAKTA KİMLER MUAF?

2021 yılbaşında sokağa çıkma yasağından muaf olanların tam listesi şöyle;