Yılbaşında tekel bayiler kaça kadar açık? | Tekel bayiler kaçta kapanıyor 2020

Yılbaşına kısa bir zaman kala Milli Piyango bileti alımından çam ağacı süslemelerine birçok hazırlığın telaşına şimdiden girildi. Alışverişi son dakikaya bırakmak istemeyen vatandaşalr, yılbaşı gecesi için çerez, meyve, alkol ve hindileri evlerine edepolarken bazıları ise tekel bayilerin o gün açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Tüm dünyayı olumsuz etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine gönderilen genelge ile hafta sonu alkol satışına yasak getirilirken bu kararın ardından arama motorlarında Yılbaşında tekel bayiler kaça kadar açık? | Tekel bayiler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor 2020 soruları sıklıkla bakılanlar listesinde yerini aldı.

YILBAŞINDA TEKEL BAYİLER KAÇA KADAR AÇIK?

Ülkemizde 1 Haziran tarihinde başlayan yeni normalleşme süreci ile birlikte koronavirüs vaka sayıları artarken son dönemde pozitif vakaların 30 bin sınırını aşmasıyla Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri doğrultusunda yeni kısıtlama kararları alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısının ardından İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge doğrultusunda, hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bunun yanı sıra hafta sonları da üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin devam etmesi şartıyla tam kapanma kararı alındı. Cuma günü akşam 21.00'de başlayan yasak Pazartesi sabah 05.00'e dek devam ederken kısıtlamanın geçerli olduğu gün ve saatlerde alkol satışına da izin verilmeyeceği duyuruldu.

Bu kapsamda, toplanacak kalabalık gruplar göz önünde bulundurularak bulaş riskinin önüne geçme amacıyla 31 Aralık ile 4 Ocak tarihleri arasında da sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi. Hafta sonu yasağıyla yılbaşı yasağında aynı maddelerin geçerli olacağının belirtilmesiyle 31 Aralık - 4 Ocak tarihleri arasında alkol satışı yapılmayacağı öğrenildi. Yani yılbaşı kısıtlamaları esnasında tekel bayiler kapalı olacak. Bu nedenle alkol satın almak isteyen vatandaşların, 31 Aralık günü saat 21.'den önce satın alma işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderilen genelge kapsamındaki usul ve esaslar 1, 2 ve 3 Ocak tarihlerinde de geçerli olacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı ve balık tezgahları iş yerleri de 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek. Alkol satışının yapıldığı tekel bayiler ise yasak boyunca kapalı. Bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında alkol satışı yapılan marketler de yasak kapsamında olacak ve marketlerden alkol satılmayacak.

Yılbaşına yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına göre marketler belirtilen saatler içinde açık olacak.

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı yeni bir karara kadar, alkol satışının yapıldığı tekel bayiler ise yasak boyunca kapalı. Bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında alkol satışı yapılan marketler de yasak kapsamında olacak ve marketlerden alkol satılmayacak.

TEKEL BAYİLER KAÇTA KAPANIYOR 2020

Sabah açılış saati 07:00 akşam kapanış saati 22.00 açık olabilir bu zaman diliminde bayi sahibinin insaniyetine kalmış bir durum olarak değişiklik gösterir.

Ancak yeni yayımlanan genelge kapsamında tekel bayiler akşam 20.00'de alkol satışını durdurmak zorunda.

GÜNCEL ALKOL FİYATLARI

Absinthe Polski Fiyatları

Absinthe Polski 50 cl alkol 265.00 TL

Absinthe Polski 70 cl alkol 351.00 TL

EFES PİLSEN BİRA

Efes Varım Kutu Bira 45 Cl alkol fiyatları: 8.50 TL

Efes Şişe Bira 30 Cl (Depozitolu) alkol fiyatları: 7.75 TL

Efes Şişe Bira 33 Cl alkol fiyatları: 10.00 TL

Efes Kutu Bira 33 Cl alkol fiyatları: 9.00 TL

Efes Şişe Bira 50 Cl (Depozitolu) alkol fiyatları: 11.00 TL

Efes Kutu Bira 50 Cl alkol fiyatları: 11.25 TL

Efes Özel Seri Bira 50 Cl alkol fiyatları: 11.75 TL

Efes Uzun Şişe Bira 50 Cl (Depozitolu) alkol fiyatları: 11.00 TL

Efes Kutu Bira 1 Lt alkol fiyatları: 20.00 TL

Efes Pastörsüz Bira 50 Cl (Depozitolu) alkol fiyatları: 11.50 TL

Efes Fıçı Bira Şişe alkol fiyatları: 11.75 TL

Efes Fıçı Kutu Bira 50 Cl alkol fiyatları: 11.75 TL

Efes Yüksek Alkollü Fıçı Bira 50 Cl alkol fiyatları: 14.50 TL

Efes Extra Kutu Bira 50 Cl alkol fiyatları: 14.50 TL

Efes Extra Shot Kutu Bira 23,7 Cl alkol fiyatları: 9.00 TL

Efes Extra Kutu Bira 1 Lt alkol fiyatları: 29.50 TL

Efes Extra Şişe Bira 50 Cl (Depozitolu) alkol fiyatları: 14.25 TL

Efes Malt Bira 50 Cl (Depozitolu) alkol fiyatları: 10.00 TL

Efes Malt Kutu Bira 50 Cl alkol fiyatları: 10.00 TL

Efes Malt Bira 25 Cl Şişe alkol fiyatları: 6.00 TL

Efes Brewmaster Series White Ale 33 Cl alkol fiyatları: 11.00 TL

Efes Brewmaster Series Red Ale 33 Cl alkol fiyatları: 11.00 TL

TUBORG BİRA

Tuborg Gold Bira 50 Cl (Depozitolu) alkol fiyatları: 11.00 TL

Tuborg Gold Bira 50 Cl (Depozitosuz) alkol fiyatları: 11.75 TL

Tuborg Gold Kutu Bira 50 Cl alkol fiyatları: 11.25 TL

Tuborg Gold Bira 33 Cl (Depozitosuz) alkol fiyatları: 10.00 TL

Tuborg Gold Kutu Bira 33 Cl alkol fiyatları: 9.00 TL

Tuborg Amber Şişe Bira 50 Cl alkol fiyatları: 11.75 TL

Tuborg Amber Kutu Bira 50 Cl alkol fiyatları: 11.25 TL

Tuborg Amber Şişe Bira 33 Cl alkol fiyatları: 10.00 TL

Kırmızı Tuborg Special Kutu Bira 50 Cl alkol fiyatları: 14.50 TL

Tuborg Shot Special Kutu Bira 25 Cl alkol fiyatları: 9.00 TL

AMSTERDAM BİRA

Amsterdam Navigator Bira 50 Cl 16.00 TL

Amsterdam Navigator Kutu Bira 50 Cl 16.00 TL

BOMONTİ BİRA

Bomonti Şişe Bira 50 Cl (Depozitolu) 11.00 TL

Bomonti Kutu Bira 50 Cl 11.25 TL

Bomonti Filtresiz Bira 50 Cl 12.00 TL

Bomonti Red Ale Bira 50 Cl 12.50 TL

Bomonti Black Şişe Bira 50 Cl 12.50 TL

CARLSBERG BİRA

Carlsberg Bira 50 Cl (Depozitolu) 11.50 TL

Carlsberg Kutu Bira 50 Cl 12.00 TL

Carlsberg Şişe Bira 33 Cl (Depozitosuz) 10.50 TL

Carlsberg Kutu Bira 33 Cl 9.75 TL

CORONA BİRA

Corona Şişe Bira 35,5 Cl (Depozitosuz) 16.95 TL

WEIHENSTEPHAN BİRA

Weihenstephan Şişe Bira 33 Cl (Depozitosuz) 14.00 TL

Weihenstephan Vitus Bira 33 Cl (Depozitosuz) 16.00 TL

LİKÖR

Jagermeister 35 cl 95.00 TL

Jagermeister 70 cl140.00 TLJagermeister 100 cl 185.00 TL

Hare Likör Fiyatları

Hare Acıbadem Likör 50 cl 87.50 TL

Hare Ahududu Likörü 50 cl 87.50 TL

Hare Çikolatalı Mocha Kahve Aromalı Likör 50 cl 87.50 TL

Hare Karamelli Macchiatto Kahve Aromalı Likör 50 cl 87.50 TL

Hare Kremalı ve Türk Kahveli Likör 50 cl 87.50 TL

Hare Muz Likörü 50 cl 87.50 TL

Baileys Likör Fiyatları

Baileys’ Irish Cream 35 cl 77.00 TL

Baileys’ Irish Cream 70 cl 108.00 TL

Cointreau Likör Fiyatları

Cointreau 100 cl 175.00 TL

Cointreau 50 cl 100.00 TL

Nazen Likör Fiyatları

Nazen Portakal Likörü 35 cl 80.00 TL

Nazen Ahududu Likörü 35 cl 80.00 TL

Nazen Damla Sakızlı Likör 35 cl 80.00 TL

Nazen Nane Likörü 35 cl 80.00 TL

Nazen Vişne Likörü 35 cl 80.00 TL

Nazen Muz Likörü 35 cl 80.00 TL

Nazen Acıbadem Likörü 35 cl 80.00 TL

Disaronno Likör Fiyatları

Disaronno Originale 70 cl 135.00 TL

Safari Likör Fiyatları

Safari 70 cl 120.00 TL

Sheridan’s Likör Fiyatları

Sheridan’s 70 cl 110.00 TL

Feeney’s Likör Fiyatları

Feeney’s Irish Cream 75cl 115.00 TL

Gancia Likör Fiyatları

Gancia Classica Grappa 70 cl 170.00 TL

Marnier Likör Fiyatları

Grand Marnier 75 cl 170.00 TL

Likör Fiyatları Genel Markalar

Amarula 70 cl 115.00 TL

Archers Peach 70 cl 109.00 TL

Benedictine 70 cl 135.00 TL

Bols Blue 70 cl 85.99 TL

Campari 70 cl 115.00 TL

Cardinal Melon 70 cl 120.00 TL

KONYAK

Martell V.S. 70 cl 295.00 TL

Martell V.S.O.P. 70 cl 400.00 TL

Martell X.O. 70 cl 1250.00 TL

Hennessy Konyak Fiyatları

Hennessy V.S. 70 cl 200.00 TL

Hennessy V.S.O.P. 70 cl 320.00 TL

Camus Konyak Fiyatları

Camus V.S. 70 cl 145.00 TL

Camus V.S.O.P. 70 cl 320.00 TL

Remy Martin Konyak Fiyatları

Remy Martin V.S. Grand Cru 75 cl 160.00 TL

Remy Martin X.O. 75 cl 465.00 TL

Courvoisier Konyak Fiyatları

Courvoisier V.S.O.P. 70 cl 300.00 TL

Courvoisier V.S.O.P. 100 cl 400.00 TL

Courvoisier X.O. 70 cl 740.00 TL

Napoleon Konyak Fiyatları

Napoleon V.S.O.P. 70 cl 95.00 TL

Truva Kanyak Fiyatları

Truva Kanyak 70 cl 80.00 TL

Tabii Kanyak Fiyatları

Tabii Kanyak 70 cl 72.50 TL

Sorau Brandy Konyak Fiyatları

Sorau Brandy 100 cl 210.50 TL

ŞAMPANYA

75 cl Dom Perignon Vintage 1150.00 TL

75 cl Dom Perignon Rose Vintage 2000.00 TL

Krug Rose Şampanya Fiyatları

75 cl Krug Rose 135.00 TL

Clicquot Rose Şampanya Fiyatları

75 cl Veuve Clicquot Rose 450.00 TL

Ruinart Şampanya Fiyatları

75 cl Ruinart Blanc de Blancs 450.00 TL

75 cl Ruinart Rose 450.00 TL

Kavaklıdere Şampanya Fiyatları

75 cl Kavaklıdere Altın Köpük 100.00 TL

75 cl Kavaklıdere İnci Damlası 100.00 TL

Cafe De Paris Şampanya Fiyatları

75 cl Cafe De Paris 147.50 TL

75 cl Cafe De Paris Rose 147.50 TL

Şampanya Fiyatları Genel Markalar

75 cl Moet & Chandon Imperial 400.00 TL

75 cl Garrone Prosecco 180.50 TL

75 cl Perrier-Jouet Belle Epoque 1000.00 TL

75 cl Mumm Cordon Rouge 415.00 TL

150 cl Mumm Cordon Rouge 800.00 TL

300 cl Mumm Cordon Rouge 1900.00 TL

ŞARAP

75 lik Kavaklıdere Prestige Narince Beyaz Şarap 130.00 TL

75 lik Kavaklıdere Pendore Syrah Kırmızı Şarap 160.00 TL

75 lik Kavaklıdere Prestige Kalecik Karası Kırmızı Şarap 130.00 TL

75 lik Kavaklıdere Prestige Öküzgözü Kırmızı Şarap 130.00 TL

75 lik Kavaklıdere Prestige Boğazkere Kırmızı Şarap 130.00 TL

75 lik Kavaklıdere Egeo Sauvignon Blanc Beyaz Şarap 80.00 TL

75 lik Kavaklıdere ion Narince Beyaz Şarap 75.00 TL

75 lik Kavaklıdere ion Öküzgözü Kırmızı Şarap 95.00 TL

75 lik Kavaklıdere ion Boğazkere Kırmızı Şarap 95.00 TL

75 lik Kavaklıdere Ancyra Narince Beyaz Şarap 60.00 TL

75 lik Kavaklıdere Ancyra Blush Roze Şarap 60.00 TL

75 lik Kavaklıdere Ancyra Öküzgözü Kırmızı Şarap 60.00 TL

75 lik Kavaklıdere Çankaya Beyaz Şarap 60.00 TL

75 lik Kavaklıdere Lal Roze Şarap 60.00 TL

75 lik Kavaklıdere Yakut Kırmızı Şarap 60.00 TL

75 lik Kavaklıdere Angora Beyaz Şarap 45.00 TL

75 lik Kavaklıdere Angora Kırmızı Şarap 45.00 TL

Corvus Şarap Fiyatları

75 lik Corvus Cruturk Kırmızı Şarap 335.00 TL

75 lik Corvus Corpus Kırmızı Şarap 255.00 TL

75 lik Corvus Blend No.4 Kırmızı Şarap 135.00 TL

75 lik Corvus Malbec Kırmızı Şarap 130.00 TL

75 lik Corvus Cabernet Sauvignon Kırmızı Şarap 125.00 TL

75 lik Corvus Merlot Kırmızı Şarap 120.00 TL

75 lik Corvus Öküzgözü-Boğazkere Kırmızı Şarap 120.00 TL

75 lik Corvus Zeleia Beyaz Şarap 82.50 TL

75 lik Corvus Teneia Beyaz Şarap 82.50 TL

75 lik Corvus Illium Kırmızı Şarap 52.50 TL

75 lik Corvus Illium Beyaz Şarap 52.50 TL

Sevilen Şarap Fiyatları

75 lik Sevilen Altıntepe Kırmızı Şarap 26.50 TL7

5 lik Sevilen Agora Kırmızı Şarap 25.00 TL

75 lik Sevilen Agora Beyaz Şarap 25.00 TL

75 lik Sevilen İsabey Cabarnet Kırmızı Şarap 49.50 TL

75 lik Sevilen İsabey Merlot Kırmızı Şarap 49.50 TL

75 lik Sevilen İsabey Narince Beyaz Şarap 49.50 TL

75 lik Sevilen İsabey Saublanc Beyaz Şarap 52.00 TL

75 lik Sevilen Altıntepe Kırmızı Şarap 17.90 TL

75 lik Sevilen Altıntepe Beyaz Şarap 17.90 TL

150 lik Sevilen Altıntepe Kırmızı Şarap 34.50 TL

150 lik Sevilen Altıntepe Beyaz Şarap 34.50 TL

75 lik Sevilen Majestik Gamay Kırmızı Şarap 28.90 TL

75 lik Sevilen Majestik Öküzgözü Kırmızı Şarap 28.90 TL

75 lik Sevilen Majestik Gamay Kırmızı Şarap 28.90 TL

75 lik Sevilen Kalecik Karası Kırmızı Şarap 28.90 TL

75 lik Sevilen Sultaniye Beyaz Şarap 28.90 TL

Şarap Fiyatları Genel Markalar

75 lik Turasan Hayyam Beyaz Şarap 22.50 TL

75 lik Turasan Hayyam Kırmızı Şarap 22.50 TL

75 lik Şirince Vincent Kırmızı Şarap 13.95 TL

75 lik Şirince Horozkarası Kırmızı Şarap 13.95 TL

75 lik Doluca Kırmızı Şarap 26.50 TL

75 lik La Via Öküzgözü & Boğazkere Kırımızı Şarap 19.50 TL

75 lik Diren Karmen Kırmızı Şarap 25.00 TL

75 lik Diren Collection Öküzgözü Kırmızı Şarap 34.50 TL

75 lik Diren Collection Merlot Kırmızı Şarap 34.50 TL

75 lik Diren Collection Cabarnet Kırmızı Şarap 34.50 TL

75 lik Diren Collection Boğazkere Kırmızı Şarap 34.50 TL

75 lik Cumartesi Kırmızı Şarap 27.00 TL

75 lik Tılsım Kırmızı Şarap 30.00 TL

75 lik Beyzade Kırmızı Şarap 25.00 TL

75 lik Sava Kırmızı Şarap 27.00 TL

75 lik Gülor Kırmızı Şarap 30.00 TL

75 lik Senfoni Kırmızı Şarap 30.00 TL

Akdeniz Biricik Şarap Fiyatları

75 lik Akdeniz Biricik 21.00 TL

100 lük Akdeniz Biricik 28.50 TL

150 lik Akdeniz Biricik 41.00 TL

200 lük Akdeniz Biricik 53.50 TL

300 lük Akdeniz Biricik 80.00 TL

Ice Shot Akdeniz Biricik 13.00 TL

VOTKA

35 lik Absolut Votka 92.50 TL

50 lik Absolut Votka 125.00 TL

70 lik Absolut Votka 175.00 TL

100 lük Absolut Votka 240.00 TL

150 lik Absolut Votka 370.00 TL

450 lik Absolut Votka 1170.00 TL

70 lik Absolut Mandrin Votka 170.00 TL

70 lik Absolut Raspberri Votka 170.00 TL

70 lik Absolut Vanilia Votka 170.00 TL

70 lik Absolut Apeache Votka 170.00 TL

70 lik Absolut Pears Votka 170.00 TL

70 lik Absolut Citron Votka 165.00 TL

70 lik Absolut Lime Votka 170.00 TL

70 lik Absolut Extrakt Votka 180.00 TL

70 lik Absolut Elyx Votka 380.00 TL

150 lik Absolut Elyx Votka 810.00 TL

300 lük Absolut Elyx Votka 1700.00 TL

450 lik Absolut Elyx Votka 2800.00 TL

İstanblue Votka Fiyatları

35 lik İstanblue Votka 63.00 TL

50 lik İstanblue Votka 79.00 TL

70 lik İstanblue Votka 112.50 TL

100 lük İstanblue Votka 159.00 TL

150 lik İstanblue Votka 225.50 TL

50 lik Kavunlu İstanblue Votka 79.00 TL

50 lik Karpuzlu İstanblue Votka 79.00 TL

50 lik Yeşil Elmalı İstanblue Votka 79.00 TL

50 lik Portakallı İstanblue Votka 79.00 TL

Smirnoff Votka Fiyatları

35 lik Smirnoff Votka 78.50 TL

50 lik Smirnoff Votka 105.50 TL

70 lik Smirnoff Votka 149.50 TL

100 lük Smirnoff Votka 206.00 TL

70 lik Smirnoff Black Votka 149.50 TL

70 lik Smirnoff North Votka 130.00 TL

100 lük Smirnoff Gold Votka 259.00 TL

70 lik Smirnoff Rasberry (Ahududu) Votka 149.00 TL

70 lik Smirnoff Peppermint (Nane) Votka 140.00 TL

70 lik Smirnoff Green Apple (Yeşil Elma) Votka 149.00 TL

70 lik Smirnoff Orange (Portakal) Votka 149.00 TL

70 lik Smirnoff Citrus (Narenciye) Votka 149.00 TL

70 lik Smirnoff Electric Apple Votka 149.00 TL

Bazooka Votka Fiyatları

35 lik Bazooka Votka 61.00 TL

50 lik Bazooka Votka 77.00 TL

70 lik Bazooka Votka 102.50 TL

100 lük Bazooka Votka 147.50 TL

Gilbey’s Votka Fiyatları

35 lik Gilbey’s Votka 62.50 TL

70 lik Gilbey’s Votka 109.00 TL

100 lük Gilbey’s Votka 154.00 TL

Binboa Votka Fiyatlar

35 lik Binboa Votka 69.00 TL

70 lik Binboa Votka 127.00 TL

100 lük Binboa Votka 176.00 TL

70 lik Binboa Mojito Votka 130.00 TL

70 lik Binboa Satsuma Votka 130.00 TL

70 lik Binboa Red Orange Votka 130.00 TL

70 lik Binboa Red Apple Votka 130.00 TL

70 lik Binboa Pier Ginger Votka 130.00 TL

70 lik Binboa Çilekli Votka 130.00 TL

70 lik Binboa Limonlu-Düşük Alkol Votka 85.00 TL

Ciroc Votka Fiyatları

70 lik Ciroc Votka 315.00 TL

70 lik Ciroc Pineapple Votka 235.00 TL

175 lik Ciroc Votka 546.00 TL

300 lük Ciroc Votka 1033.00 TL

Ketel One Votka Fiyatları

70 lik Ketel One Votka 260.00 TL

150 lik Ketel One Votka 405.00 TL

70 lik Ketel One Citroen Votka 175.00 TL

100 lük Ketel One 325 Limited Edition Votka 225.00 TL

Belvedere Votka Fiyatları

70 lik Belvedere Ahududu Votka 250.00 TL

70 lik Belvedere Red Votka 245.00 TL

70 lik Belvedere Limonlu Çay Votka 250.00 TL

70 lik Belvedere Instense Votka 250.00 TL

70 lik Belvedere Pembe Greyfurt Votka 250.00 TL

70 lik Belvedere Silver Votka 245.00 TL

Wyborowa Votka Fiyatları

35 lik Wyborowa Votka 63.00 TL

50 lik Wyborowa Votka 79.00 TL

70 lik Wyborowa Votka 112.50 TL

100 lük Wyborowa Votka 159.50 TL

Puschkin Votka Fiyatları

35 lik Puschkin Votka 49.00 TL

50 lik Puschkin Votka 65.00 TL

70 lik Puschkin Votka 87.00 TL

Luksusowa Votka Fiyatları

35 lik Luksusowa Votka 62.50 TL

70 lik Luksusowa Votka 107.50 TL

Nemiroff Votka Fiyatları

70 lik Nemiroff Original Votka 108.50 TL

100 lük Nemiroff Original Votka 155.00 TL

70 lik Nemiroff Honey Pepper Votka 130.00 TL

Polus Votka Fiyatları

35 lik Polus Platinium Votka 40.00 TL

50 lik Polus Platinium Votka 55.00 TL

70 lik Polus Platinium Votka 72.50 TL

Gilbey’s Cin Fiyatları

35 lik Gilbey’s Cin 68.00 TL

70 lik Gilbey’s Cin 118.50 TL

100 lük Gilbey’s Cin 164.50 TL

CİN

35 lik Gordon’s Dry Cin 75.50 TL

70 lik Gordon’s Dry Cin 139.00 TL

70 lik Gordon’s Elderflower Cin 105.00 TL

70 lik Gordon’s Pink Cin 139.00 TL

Maestro Cin Fiyatları

35 lik Maestro Cin 68.00 TL

70 lik Maestro Cin 95.50 TL

Ada Cin Fiyatları

35 lik Ada Cin 68.00 TL

70 lik Ada Cin 118.00 TL

Tekel Cin Fiyatları

35 lik Tekel Cin 68.00 TL

70 lik Tekel Cin 118.00 TL

Tanqueray Cin Fiyatları

70 lik Tanqueray Cin 190.00 TL

70 lik Tanqueray No 10 Cin 315.00 TL

Bombay Cin Fiyatları

100 lük Bombay Sapphire Cin 240.00 TL

TEKİLA

35 lik Olmeca Blanco Tekila 95.50 TL

50 lik Olmeca Blanco Tekila 135.00 TL

70 lik Olmeca Blanco Tekila 185.50 TL

100 lük Olmeca Blanco Tekila 260.00 TL

35 lik Olmeca Gold Tekila 100.50 TL

70 lik Olmeca Gold Tekila 200.00 TL

70 lik Olmeca Altos Plata Tekila 250.00 TL

70 lik Olmeca Altos Reposado Tekila 250.00 TL

70 lik Olmeca Dark Chocolate Tekila 190.50 TL

Avion Tekila Fiyatları

70 lik Avion Silver Tekila 350.00 TL

70 lik Avion Reposado Tekila 360.00 TL

Don Julio Tekila Fiyatları

70 lik Don Julio Tekila 450.00 TL

70 lik Don Julio Reposado Tekila 270.00 TL

70 lik Don Julio Anejo Tekila 450.00 TL

Mariachi Silver Tekila Fiyatı

70 lik Mariachi Silver Tekila 135.00 TL

Pueblo Tekila Fiyatı

70 lik Pueblo Silver Tekila 115.00 TL

Tres Magueyes Tekila Fiyatı

100 lük Tres Magueyes Tekila 200.00 TL

VİSKİ

35 lik Jack Daniels Viski 139.90 TL

50 lik Jack Daniels Viski 189.90 TL

70 lik Jack Daniels Viski 225.50 TL

100 lük Jack Daniels Viski 349.90 TL

175 lik Jack Daniels Viski 599.90 TL

300 lük Jack Daniels Viski 1000.00 TL

70 lik Gentleman Jack Fiyatı 239.50 TL

Chivas Regal Viski Fiyatları

20 lik Chivas Regal 12 İskoç Viski 90.00 TL

35 lik Chivas Regal 12 İskoç Viski 135.50 TL

50 lik Chivas Regal 12 İskoç Viski 180.50 TL

70 lik Chivas Regal 12 İskoç Viski 245.00 TL

100 lük Chivas Regal 12 İskoç Viski 335.00 TL

175 lik Chivas Regal 12 İskoç Viski 565.00 TL

300 lük Chivas Regal 12 İskoç Viski 1050.00 TL

70 lik Chivas Regal Extra 285.00 TL

50 lik Chivas Regal 18 İskoç Viski 285.00 TL

50 lik Chivas Regal 18 İskoç Viski 285.00 TL

70 lik Chivas Regal 18 İskoç Viski 395.00 TL

70 lik Chivas Regal Ultis İskoç Viski 1500.00 TL

70 lik Chivas Regal 25 İskoç Viski 2400.00 TL

70 lik Chivas Regal Royal Salute 21 İskoç Viski 950.00 TL

Johnnie Walker Viski Fiyatları

35 lik Johnnie Walker Red Label Viski 99.50 TL

50 lik Johnnie Walker Red Label Viski 135.50 TL

70 lik Johnnie Walker Red Label Viski 185.50 TL

100 lük Johnnie Walker Red Label Viski 250.00 TL

150 lik Johnnie Walker Red Label Viski 360.00 TL

70 lik Johnnie Walker Red Rye Finish Viski 190.00 TL

35 lik Johnnie Walker Black Label Viski 127.00 TL

50 lik Johnnie Walker Black Label Viski 177.00 TL

70 lik Johnnie Walker Black Label Viski 240.00 TL

100 lük Johnnie Walker Black Label Viski 320.00 TL

150 lik Johnnie Walker Black Label Viski 445.00 TL

70 lik Johnnie Walker Double Black Label Viski 275.00 TL

70 lik Johnnie Walker Gold Label Reserve Viski 320.00 TL

175 lik Johnnie Walker Gold Label Reserve Viski 510.00 TL

70 lik Johnnie Walker Platinum Label Viski 450.00 TL

70 lik Johnnie Walker Blue Label Viski 1600.00 TL

70 lik Johnnie Walker & Sons King George V Viski 3300.00 TL

70 lik Johnnie Walker Green Label 355.00 TL

50 lik Johnnie Walker Blenders Batch 195.00 TL

Ballantine’s Finest Viski Fiyatları

35 lik Ballantine’s Finest İskoç Viski 99.50 TL

50 lik Ballantine‘s Finest İskoç Viski 135.00 TL

70 lik Ballantine’s Finest İskoç Viski 185.00 TL

100 lük Ballantine’s Finest İskoç Viski 250.00 TL

150 lik Ballantine’s Finest İskoç Viski 360.00 TL

70 lik Ballantine’s Finest 12 İskoç Viski 215.00 TL

70 lik Ballantine’s 17 İskoç Viski 360.00 TL

70 lik Ballantine’s 21 İskoç Viskisi 760.00 TL

70 lik Ballantine’s 30 İskoç Viskisi 1750.00 TL

J&B Viski Fiyatları

35 lik J&B Viski 87.50 TL

50 lik J&B Viski 120.50 TL

70 lik J&B Viski 167.00 TL

100 lük J&B Viski 225.00 TL

150 lik J&B Viski3 17.50 TL

70lik J&B Urban Honey Viski 160.50 TL

Jim Beam Viski Fiyatları

20 lik Jim Beam Viski 79.00 TL

37,5 luk Jim Beam Viski 95.00 TL

75 lik Jim Beam Viski 145.00 TL

75 lik Jim Beam Black Viski 160.00 TL

100 lük Jim Beam Viski 199.50 TL

150 lik Jim Beam Viski 280.00 TL

Jameson İrlanda Viskisi Fiyatları

35 lik Jameson Irish Viski 110.00 TL

70 lik Jameson Irish Viski 199.50 TL

70 lik Jameson Black Barrel Irish Viski 260.00 TL

The Glenlivet Viski Fiyatları

70 lik The Glenlivet 12 Viski 295.00 TL

70 lik The Glenlivet 15 Viski 425.00 TL

70 lik The Glenlivet 18 Viski 600.00 TL

70 lik The Glenlivet Founder’s Reserve Viski 275.00 TL

Aberlour Viski Fiyatları

70 lik Aberlour 12 Viski 340.00 TL

70 lik Aberlour 16 Viski 500.00 TL

70 lik Aberlour 18 Viski 650.00 TL

70 lik Aberlour A’bunadh Viski 590.00 TL

Talisker Viski Fiyatları

70 lik Talisker Storm Single Malt Viski 360.00 TL

70 lik Talisker Skye Single Malt Viski 335.00 TL

70 lik Talisker 10 Single Malt Viski 430.00 TL

Passport Viski Fiyatları

35 lik Passport Viski 74.50 TL

50 lik Passport Viski 102.50 TL

70 lik Passport Viski 142.50 TL

100 lük Passport Viski 195.00 TL

Bulleit Viski Fiyatları

70 lik Bulleit Rye Viski220.00 TL70 lik Bulleit Bourbon Viski 350.00 TL

The Singleton Of Dufftown Viski Fiyatları

70 lik The Singleton Of Dufftown 12 Single Malt Viski 275.00 TL

70 lik The Singleton Of Dufftown 15 Single Malt Viski 275.00 TL

The Macallan Single Malt Viski Fiyatları

70 lik The Macallan Single Malt Viski 265.00 TL

Bell’s Viski Fiyatları

50 lik Bell’s Viski 99.50 TL

Vat 69 Viski Fiyatları

70 lik Vat 69 Viski 145.00 TL

Lagavulin Single Malt Viski Fiyatları

70 lik Lagavulin 16 Single Malt Viski 555.00 TL

70 lik Lagavulin Distilers Malt Viski 555.00 TL

Oban Single Malt Viski Fiyatı

70 lik Oban 14 Single Malt Viski 480.00 TL

Caol ila Single Malt Viski Fiyatı

70 lik Caol ila 12 Single Malt Viski 410.00 TL

John Medley’s Viski Fiyatları

70 lik John Medley’s 6yo Viski 155.00 TL

Double Q Viski Fiyatı

35 lik Double Q Viski 68.00 TL

Kentucky Viski Fiyatı

70 lik Kentucky Highway Viski 122.00 TL

Dimple Golden Viski Fiyatı

70 lik Dimple Golden ion Viski 220.00 TL

White Horse Viski Fiyatı

70 lik White Horse Viski 162.00 TL

Royal Salute Viski Fiyatı

70 lik Royal Salute 21 Viski 900.00 TL

Dalwhinnie Single Malt Viski Fiyatı

70 lik Dalwhinnie 15 Single Malt Viski 370.00 TL

Glenkinchie Single Malt Viski Fiyatı

70 lik Glenkinchie 12 Single Malt Viski 405.00 TL

Cragganmore Single Malt Viski Fiyatı

70 lik Cragganmore 12 Single Malt Viski 235.00 TL

Cardhu Single Malt Viski Fiyatı

70 lik Cardhu 12 Single Malt Viski 350.00 TL

RAKI