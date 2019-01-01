Yılbaşını huzurevi sakinleri ile geçirdiler

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı yılbaşı akşamını huzurevinde yaşlılar ile birlikte geçirdiler.

Buhurcular Huzurevinde gerçekleşen programa; Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya ve eşi Pınar Kapankaya, Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar ve eşi Günsel Acar, Dinar Belediye Başkan Yardımcısı Rafet Şimşek, Dinar Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Acar ve eşi Melike Acar katıldı.

Belediye Başkanı Saffet Acar yılbaşı gecesinde yaptığı konuşmada, "İnşallah 2019 yılı ülkemize Dinarımıza tüm ailemize huzur getirir diyorum. Her şeyin başı sağlık ve huzur. Dolayısıyla bu yıl 10.yılımı kutluyorum. 10 yıldır biliyorsunuz yılbaşını sizlerle birlikte geçiriyorum. Bundan da büyük keyif alıyorum. Sizleri çok seviyorum. 2019 yılının; sağlık, sıhhat, huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.

İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya ise, "Bugün yılın son günü yarında 2019'un ilk günü olacak. Bugün itibari ile bundan önceki günlerimiz hepsi birer mazide hatıra olarak kalmış olacak. Önemli olan geçmişte güzel izler bırakmak. Güzel bir şekilde geçmişi hatırlamak. Ben 2019 yılının hepinizin öncelikle sağlık sıhhat açısından en güzel şekilde olmanızı, dertleri olanlar varsa o dertlerinden kurtulmalarını sağlığa kavuşmalarını ve 2019 yılının güzel bir şekilde huzurlu bir şekilde hem sizler için hem Dinar için hem ülkemiz için hem de bütün dünya için güzel bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

Kaymakam Selami Kapankaya ve Belediye Başkanı Saffet Acar huzurevi sakinlerine çeşitli hediyeler takdim etti. Dinar Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Türküler söyleyerek yaşlılarımızı sevindirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Kaymakam Kapankaya ve Başkan Acar yaşlılarla birlikte oyun havaları oynayarak hep birlikte yılbaşını kutladı.

Huzurevi Başkanı Aynur Toker, huzurevine ziyarette bulunanlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA