Yılda 4 milyon yenidoğan ölüyor

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışanlara "Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulayıcı Eğitimi" kapsamında Neonatal Resüsitasyon Programı (NRP) eğitimi verildi. Eğitimde, dünyada yılda 4 milyon yenidoğanın öldüğü ve bunların yüzde 23'ünün doğum sonrası solunum durmasına bağlı kaybedildiğine dikkat çekildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir otelde İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Ahmet Tuğrul Zeytin'in katılımı ile "Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulayıcı Eğitimi" gerçekleştirildi. Aralarında anestezi uzmanı, acil tıp uzmanı, pratisyen hekimler, ebe, hemşire, sağlık memuru ve anestezi teknisyeni bulunduğu 48 sağlık görevlisi, 3 günlük eğitimde teorik ve pratik sınavlar sonucunda sertifika almaya hak kazandı.

"Dünyada yılda 4 milyon yenidoğan ölmekte"

Yapılan eğitim hakkında bilgi veren Bilecik İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Ahmet Tuğrul Zeytin, "Tüm dünyada yılda 4 milyon yenidoğan ölmekte ve bunların yüzde 23'ü doğum sonrası solunum durmasına bağlı kaybedilmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de solunum durması (asfiksi) temel bir yenidoğan sorunu olmayı sürdürmektedir. Doğumu izleyen dakikalar bebeğin anne karnı dışındaki yaşama uyum sağlamasına yardım edilmesi gereken kritik dakikalardır. Solunumu durmuş bir bebeğe yaşamın ilk birkaç dakikasında yapılan girişimlerin sonuçları, yaşamın niteliğini doğrudan etkileyerek tüm bir yaşam boyunca sürecek sonuçlar doğurur. Her yenidoğanın, yeterli bir canlandırma hakkı vardır. Bu ise; doğum odasında uygun gereçlerin her an hazır olmasıyla birlikte, burada çalışan sağlık personelinin yenidoğan canlandırmada becerili olmalarını ve bir ekip olarak uyumlu çalışabilmelerini gerektirir. Sağlık Bakanlığı tarafından 1998 yılında başlatılmış olan Yenidoğan Canlandırma Programı ile ülkemizde; Yenidoğan Canlandırma Programı kapsamında yer alan uygulayıcı ve eğitici eğitimleri Türkiye geneline yaygınlaştırılarak, sağlık personeli (kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, anestezi uzmanları, pratisyen hekimler, ebeler, hemşireler, anestezi teknisyenleri) eğitilmiştir. İlimizde 3 günlük eğitim sonunda yapılan teorik ve pratik sınavlar sonucunda sertifika almaya hak kazanmışlardır" dedi.

Kaynak: İHA