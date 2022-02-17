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  3. Yılda iki kez verilecek: Doğalgaz ve kömür desteği başvuruları yarın başlıyor! 4 milyon haneye 450 lira ile 1150 arasında ödeme yapılacak!

Yılda iki kez verilecek: Doğalgaz ve kömür desteği başvuruları yarın başlıyor! 4 milyon haneye 450 lira ile 1150 arasında ödeme yapılacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere verilecek olan doğalgaz ve kömür desteği başvurularının yarından itibaren başlayacağını duyurdu. e- Devlet üzerinden alınacak başvurular kapsamında 4 milyon haneye yıllık 450 lira ile 1150 arasında ödeme yapılacak.

Yılda iki kez verilecek: Doğalgaz ve kömür desteği başvuruları yarın başlıyor! 4 milyon haneye 450 lira ile 1150 arasında ödeme yapılacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan doğalgaz desteği için beklenen gün geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ihtiyaç sahibi ailelere verilecek kömür yardımının yanı sıra doğal gaz yardımı desteğine başvurular e- Devlet üzerinden 18 Şubat Cuma günü başlayacak. 

Yılda iki kez verilecek: Doğalgaz ve kömür desteği başvuruları yarın başlıyor! 4 milyon haneye 450 lira ile 1150 arasında ödeme yapılacak!

ÖDEMELER MART AYININ İKİNCİ HAFTASINDA

Başvuruların sonuçlandırılmasının ardından ödemeler mart ayının ikinci haftasından itibaren yapılacak.  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek.

Kronik hastaların ve yaşam destek cihazlarına bağlı hayatını sürdürenlerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacak.

Yılda iki kez verilecek: Doğalgaz ve kömür desteği başvuruları yarın başlıyor! 4 milyon haneye 450 lira ile 1150 arasında ödeme yapılacak!

YILDA İKİ KEZ ÖDENECEK

Söz konusu doğal gaz ödemeleri, mart ve ekim ayı olmak üzere yılda iki kez vatandaşlara ödenecek. Başvuru sonucunda destek alacak olan hak sahipleri PTT şubelerine doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten faydalanacaklar. 

Yılda iki kez verilecek: Doğalgaz ve kömür desteği başvuruları yarın başlıyor! 4 milyon haneye 450 lira ile 1150 arasında ödeme yapılacak!

YARDIMLAR İKLİM KOŞULLARINA GÖZ ÖNÜNE ALINARAK OLUŞTURULAN ENDEKSE GÖRE BELİRLENDİ

Yardım miktarı belirlenmeden önce Bakanlık bünyesinde oluşturulan ekiplerce, Türkiye genelinde doğal gaz altyapısı olup kömür desteğinden yararlanan hanelerin talepleri alındı. Buna ek olarak doğal gaz desteğinin hangi koşullar baz alınarak sağlanabileceğine ilişkin çalışmalar yürütüldü.

Bakanlıkça, bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere paydaş kurumlarla birlikte detaylı bir çalışma yürütüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin her bölgesinin farklı iklim koşullarına sahip olduğunu göz önünde bulundurarak, bölgelerin ısıl değerlerine göre endeks geliştirdi.

Endeks, tüm ilçelerin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden her bir ölçüm noktası için saatlik bazda son 4 yıllık sıcaklık verilerinin uluslararası yöntemlerle değerlendirilmesiyle oluşturuldu, bölgelere verilecek destek tutarı saptandı.

Yılda iki kez verilecek: Doğalgaz ve kömür desteği başvuruları yarın başlıyor! 4 milyon haneye 450 lira ile 1150 arasında ödeme yapılacak!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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