Yıldırım-7 Operasyonu'nda 3 şüpheli daha yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Lice'de gerçekleştirilen operasyonda 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca, Lice'de gerçekleştirilen operasyonda; 1 ton 207 klo esrar maddesi, 3 bin 101 kök skunk bitkisi, 21 kilo skunk maddesi ve 1 av tüfeği ele geçirilerek olayla alakalı 3 şüpheli yakalanmıştır" denildi.

Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında #Diyarbakır İl #Jandarma Komutanlığınca, Lice’de gerçekleştirilen operasyonda;

-1 ton 207 kg. esrar maddesi,

-3 bin 101 kök skunk bitkisi,

-21 kg. skunk maddesi ve

-1 av tüfeği ele geçirilerek olayla alakalı 3 şüpheli yakalanmıştır. pic.twitter.com/fDYtD2aMi2 — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) September 26, 2020