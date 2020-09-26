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  3. Yıldırım-7 Operasyonu'nda 3 şüpheli daha yakalandı

Yıldırım-7 Operasyonu'nda 3 şüpheli daha yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında,ü 3 şüphelinin daha Lice'de yakalandığı belirtildi.

Yıldırım-7 Operasyonu'nda 3 şüpheli daha yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Lice'de gerçekleştirilen operasyonda 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca, Lice'de gerçekleştirilen operasyonda; 1 ton 207 klo esrar maddesi, 3 bin 101 kök skunk bitkisi, 21 kilo skunk maddesi ve 1 av tüfeği ele geçirilerek olayla alakalı 3 şüpheli yakalanmıştır" denildi.

 

 

Berna Akkaya
Editör


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