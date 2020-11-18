Eski Başbakan ve TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Akbulut'un, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Kalp Merkezi'nde tedavi altına alındığı ve yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi. Peki, Yıldırım Akbulut kimdir, kaç yaşında, nereli, ne zaman başbakan oldu? Yıldırım Akbulut öldü mü? Son hali... İşte detaylar...

YILDIRIM AKBULUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, NE ZAMAN BAŞBAKAN OLDU?

1989 ve 1991 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin 47. hükümetin başbakanı olarak görev yaptı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 20. başbakanı oldu.

Yıldırım Akbulut, 15 Kasım 1935 tarihinde Erzincan’da doğmuştur. Babasının PTT memuru olması nedeniyle ilkokulu Eskişehir'de, ortaokulu Samsun'da, liseyi Erzincan'da okudu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra Askerlik görevini tamamladı ve Erzincan’da serbest Avukatlık yaparken politikaya atıldı, Adalet Partisi’ne girdi. 12 Eylül 1980 öncesinde, Adalet Partisi Erzincan il başkanlığı yaptı. Adalet Partisi’nin Ekim 1981 de kapatılması üzerine, Mayıs 1983′de Anavatan Partisi (ANAP) kurucuları arasında yer aldı.

1983 yılında ANAP’tan Erzincan milletvekili seçildi. 1984-1987 yılları arası İçişleri Bakanlığı yaptı. 1987 seçimlerinden sonra TBMM Başkanlığı’na seçildi. 9 Kasım 1989′da Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanlığa seçilmesinin ardından başbakanlığa atandı. 9 Kasım 1989′da Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi. Hükümetin güvenoyu almasıyla (16 Kasım 1989), Türkiye Cumhuriyeti’nin 20. başbakanı oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin 47. Hükümetini kurdu. Bir gün sonra, ANAP Olağanüstü Kurultayı’nda, rakibi Hasan Celal Güzel’i yenilgiye uğratarak ANAP’ ın ikinci genel başkanı seçildi. 15 Haziran 1991'de yapılan ANAP Kongresi'nde Mesut Yılmaz'a karşı yenilerek genel başkanlık ve başbakanlıktan ayrıldı.

18 Nisan 1999 seçimlerinin ardından Mayıs ayında yapılan TBMM Başkanlığı seçimlerini kazanıp 2000 yılına kadar TBMM Başkanlığı yaptı. Cumhurbaşkanlığına aday oldu. Ancak 2.turun ardından geri çekildi. 1983 yılında XVII. Dönem Erzincan, 1987 yılında XVIII. Dönem Erzincan, 1991 yılında XIX. Dönem Erzincan ve 1999 yılında XXI. Dönem Ankara Milletvekili seçildi.

Yıldırım Akbulut, 2002 yılında ANAP'tan istifa etti ve aynı yıl yapılan genel seçimlerde Doğru Yol Partisi'nden (DYP) İstanbul milletvekili adayı oldu, ancak DYP'nin barajı geçememesi nedeniyle seçilemedi.

Turgut Özal Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı yapmaktadır.

Yıldırım Akbulut, Anayasa Mahkemesi eski üyelerinden Samia Akbulut (d.1939) ile evli ve Çiğdem Kırca, Gülsüm Yazganarıkan, Lale Akbulut adlarında 3 kız çocuğu vardır.

Yıldırım Akbulut, gündeme politikacılığından çok hakkındaki fıkralarla damga vurmuştu. Hatta fıkraları derleyen üç fıkra kitabı bile çıkmıştı piyasaya.

YILDIRIM AKBULUT ÖLDÜ MÜ? SON HALİ

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Yıldırım Akbulut'un, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Kalp Merkezi'nde tedavi altına alındığı ve yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi. Akbulut'un son hali şöyle görüntülendi: