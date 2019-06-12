Yıldırım düştü, 8 büyükbaş hayvan telef oldu

Çorum'un Kargı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 8 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kargı ilçesine bağlı Maksutlu köyünde Ramazan Çalışkan isimli besici hayvanlarını otlatmaya çıkarttı. Hayvanlar, Karaağaç mevkiine geldiği sırada aniden bastıran yağış nedeniyle ağacın altına sığındı. Bu sırada düşen yıldırım ağaca isabet etti. Yıldırım düşmesi sonucu ağaç altında bulunan 8 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kaynak: İHA