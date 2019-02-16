Yıldırım: ”Halk meclisi toplantılarını bundan sonra da devam ettireceğiz”

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, halk meclisi toplantıları ile vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, bu toplantıların bundan sonra da sürdürüleceğini söyledi.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, "Halk Meclisi" toplantıları çerçevesinde Ihlamurkuyu, Tepeüstü ve Cemil Meriç Mahallesi'nden vatandaşlarla buluştu. Yıldırım, toplantılarda vatandaşların taleplerini dinledi ve soruları yanıtladı. Yıldırım, "Halk Meclisi" toplantılarını bundan sonra da devam ettireceklerini dile getirdi.

Mahallelerde en büyük eksikliğin gençlere yönelik park ve kıraathaneler olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Çocukları her türlü tehlikelerden uzaklaştıracak en önemli şey nedir. Bir spor, iki eğitim, üç parklarda oynaması, dört de o eğitimle birlikte kütüphanelerin yapılması. Yani millet kıraathanelerinin yapılması. İnşallah projelerimizi 24 Şubat'ta açıklayacağız. Hem millet kıraathaneleri, hem millet bahçeleri, hem ulaşım, hem büyük yatırımlarımızı açıklayacağız" şeklinde konuştu.

Mahallelerde kırk beş gündür gezdiklerini ve vatandaşları dinlediklerini hatırlatan Başkan adayı Yıldırım, " Kırk beş gündür gezdiğimiz bu Ümraniyemizde bütün meseleleri masaya yatırdık biliyoruz. Sizleri dinliyoruz. Bu mahalle toplantıları da güzel oldu. Bunu devam ettirmek lazım. İnşallah bunu da devam ettireceğiz. Bunu sık sık yapmamız lazım. Çünkü sizlerle bunların kararını vereceğiz. Onun için Ümraniyemize bundan sonra daha dokunaklı, insanımıza, çocuklarımıza, hanımlarımıza daha dokunaklı, şehir kültürünü geliştirici işler yapacağız. Tabi bu arada durmuyor. O imar işleri de hallolacak. 2B işlerinden dolayı mahkemeler de devam edecek. İmar yapılmayan yerlerde de inşallah inşaatlarımıza başlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA