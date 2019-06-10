Yıldırım-İmamoğlu ortak yayın ne zaman olacak? Moderatör kim oldu? İsmail Küçükkaya kimdir? soruları merakla araştırılıyor. 23 Haziran seçimleri öncesi Ekrem İmamoğlu- Binali Yıldırım ortak yayınının ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. İşte cevaplar haberimizde...

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayın ne zaman olacak? Moderatör kim oldu? İsmail Küçükkaya kimdir?

16 Haziran 2019 saat 21:00'da canlı yayında bir araya gelecek. Canlı yayın herhangi bir kanalda değil ortak yayın olacak. Moderatör İsmail Küçükkaya olacak.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR? NERELİDİR? KAÇ YAŞINDA?

İsmail Küçükkaya,1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya geldi. ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da gördü.Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı.

Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı.



2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de "Çalar Saat" adlı programı sunmaya başladı.Gazeteci İsmail Küçükkaya 10 Temmuz 2016'da Samsun'da görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile evlendi.

BİNALİ YILDIRIM KİMDİR? NERELİDİR? KAÇ YAŞINDA?

Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı.1978-1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi’nde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1990-1991 yılları arasında İsveç'te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitim sırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa'da çeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ile birlikte kontrollerde bulundu.

İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı.1994-2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmelerinde Genel Müdürlük görevinde bulundu. Başta İstanbul-Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, Adnan Menderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulması olmak üzere İstanbul'a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal, 22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO'yu alanında dünyanın en büyük şirketleri arasına soktu.1999 yılında deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası "Skal Kulübü" tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.

Binali Yıldırım, 58. Hükümet, 59. ve 60. Hükümetler dönemlerinde Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ve TBMM 22. Dönem AKP İstanbul ve 23. Dönem AKP Erzincan milletvekilliği görevlerinde bulundu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Temmuz 2011’de açıkladığı “Ustalık Kabinesi” olan 61. hükümette Binali Yıldırım, Türkiye'nin 71. Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. Bu göreve 4. kez getirilen ilk bakan oldu.

2007’den bu yana İsveç’te bulunan Dünya Denizcilik Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi olan Binali Yıldırım’a verilen fahri doktora unvanları şunlardır:

20 Temmuz 2006 Girne Amerikan Üniversitesi,

19 Haziran 2009 Samsun 19 Mayıs Üniversitesi,

7 Mayıs 2010 Cumhuriyet Üniversitesi,

29 Eylül 2010 Yozgat Bozok Üniversitesi,

28 Şubat 2011 Anadolu Üniversitesi.

12 Eylül 2011 Erzincan Üniversitesi,

20 Eylül 2011 Kırklareli Üniversitesi,

23 Aralık 2011 Almanya Berlin Teknik Üniversitesi,

6 Haziran 2012 Pamukkale Üniversitesi,

2 Aralık 2012 Dünya Denizcilik Üniversitesi.

Evli ve 3 çocuk sahibi olan Binali Yıldırım, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

1 Kasım 2015 seçimlerinde İzmir Milletvekili seçildi. 24 Kasım 2015 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hazırlayıp sunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı 64. Hükümet kabinesinde Ulaştırma Bakanı olarak görevlendirildi.

Bakanlığı döneminde gerçekleştirdiği önemli projeleri;

2003 – 2013 yılları arasında 17.500 km bölünmüş yol inşaatı

2002 yılında 26 adet olan aktif havalimanı sayısının 55’e çıkarılması

Ankara – Eskişehir, Ankara – Konya, Ankara – İstanbul Yüksek Hızlı Tren projeleri

Marmaray projesi ile İstanbul’un Asya ve Avrupa yakalarının denizaltından demiryolu ile birbirine bağlanması,

İstanbul’un iki yakasını denizin altından birbirine bağlayacak olan Avrasya Tüneli

3. Boğaz Köprüsü (Yavuz Sultan Selim Köprüsü)

İstanbul – İzmir Otoyolu ve dünyanın en uzun asma köprülerinden biri olan İzmit Körfez Geçişi Köprüsü

1213 km Yüksek Hızlı Tren demiryolu hattı inşası, 9350 km konvansiyonel demiryolu hattının yenilenmesi

Avrupa’nın en büyük konteyner limanlarından biri olan Çandarlı Limanı

Dünya’nın en büyük havalimanlarından biri olacak olan İstanbul 3. Havalimanı

Dünyada %5 büyüyen havacılık sektöründe Türkiye’de %15 lik büyüme

19 Mayıs 2016 tarihinde yapılan AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısında, 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olan AK parti 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Parti Genel Başkanlığa aday gösterildi. AK Parti 2.Olağanüstü Büyük Kongresinde Genel Başkan adayı seçildi. 22 Mayıs 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hükümet kurma görevi verildi. 24 Mayıs 2016 tarihinde ise 65. Türkiye Hükûmeti kurarak Başbakan oldu. AK Parti 27. dönem İzmir 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. 09 Temmuz 2018'de parlamenter sistemin son Başbakanı olarak görevini tamamladı. 24 Haziran seçimlerinin ardından yeni sistemin ilk TBMM Başkanı seçildi. 13 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine Devlet Şeref Madalyası verildi.

Binali Yıldırım, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR? NERELİDİR? KAÇ YAŞINDA?

Ekrem İmamoğlu, 1970 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesi Cevizli köyünde dünyaya geldi. Trabzon Lisesi'nde aldığı eğitimin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı.

1992 yılında inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı.

2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü'nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir.

Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991'den bu yana Beylikdüzü'nde yaşıyor.

18 Aralık tarihinde yerel seçimler için CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.