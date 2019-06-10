16 Haziran 2019 saat 21:00'da canlı yayında bir araya gelecek. Canlı yayın herhangi bir kanalda değil ortak yayın olacak. Moderatör İsmail Küçükkaya olacak.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR? NERELİDİR? KAÇ YAŞINDA?

İsmail Küçükkaya,1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya geldi. ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da gördü.Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı.

Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı.



2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de "Çalar Saat" adlı programı sunmaya başladı.Gazeteci İsmail Küçükkaya 10 Temmuz 2016'da Samsun'da görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile evlendi.