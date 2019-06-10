Yıldırım isabet eden ağaç alev topuna döndü

MALATYA'da, etkili olan yağışı cep telefonu ile görüntüleyen bir kişi, tesadüfen yol kenarındaki kavak ağacına yıldırımın düşme anını kaydetti.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak yağış ile gözüken şimşekler gökyüzünü aydınlattı. O anları cep telefonu ile görüntüleyen bir kişi, tesadüfen yol kenarındaki kavak ağacına yıldırım düşmesini kaydetti. Yıldırımın düştüğü ağaç alev topuna dönüştü. hasar oluşurken, yaralanan olmadı.

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DHA