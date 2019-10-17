Yıldırım kanyonda iki noktada yangına neden oldu

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesindeki Karanlık İçi Kanyonu'nda iki ayrı noktada yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Karadan ulaşımın olmadığı bölgedeki alevlere 3 helikopterle havadan müdahale edildiği bildirildi.

Seydikemer'in Ören Mahallesi'ndeki Karanlık İçi Kanyonu'ndaki iki noktaya saat 16.00 sıralarında yıldırım düştü. Düşen yıldırımlar, çam ağaçları ile kaplı sarp kayalık, alanda yangına neden oldu. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Gölhisar Orman İşletme Şefliği ve Divril Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanında kalan bölgeye 3 helikopter sevk edildi. Karadan ulaşımın olmadığı bölgeye, havanın da kararmasıyla birlikte müdahale edilmekte güçlük yaşandığı belirtildi. Kanyonun içindeki yangına havadan müdahalenin halen sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: DHA