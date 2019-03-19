Yıldırım: Mevcut yeşil alanın yarısından fazla yeşil alan yapacağız

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Esenyurt'ta 46 eserin toplu açılış törenine katıldı. Törende konuşan Yıldırım, projelerinden bahsederek, "İstanbul'un tamamında 55 milyon metrekare yeşil alan sözü verdik. Mevcut yeşil alanın yarısından fazla yeşil alan yapacağız" dedi.

Seçim çalışmalarına Avcılar'da devam eden Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yeşilkent Mahallesi'nde yaptığı mitingin ardından Esenyurt'a geçti. İlçe meydanında düzenlenen 46 eserin toplu açılış törenine katılan Binali Yıldırım, meydanda bulunan vatandaşlara hitap etti. Türkiye'de belediyecilik anlayışını değiştiren Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden gittiğini belirten Yıldırım, İstanbul'un sorunlarını torunlara bırakmayacaklarını söyledi.

"İSTANBUL'DAKİ TRAFİĞİ METRO VE TÜNELLERE KAYDIRACAĞIZ"

Esenyurt ile ilgili projelerinden bahseden Yıldırım, Esenyurt'a 2 metro projesinin olduğunu belirterek, "18 buçuk kilometre uzunluğundaki Esenyurt-Mahmutbey metrosunu bu sene sonunda açıyoruz. Daha sonra yapacağımız Yenikapı-Büyükçekmece Metro hattı da Esenyurt'tan geçiyor. Bütün yollar Esenyurt'a çıkıyor. İstanbul'da metroyu 518 kilometre uzunluğuna çıkarıyoruz. Böylece toplu ulaşımda raylı sistem yüzde 48'lik bir paya sahip olacağız. Şuan da yüzde 18. Bu da yüzde 30 artış demek oluyor. Yüzde 30'luk artış da karayolunun yüzde 30 rahatlaması demektir. Böylece trafik hızlanacak, dur-kalklar azalacak ve evinize 18 dakika daha önce gideceksiniz. Ayrıca Haramidere'den Tüyap'a bir tünel yapacağız. Böylece İstanbul'daki trafiği metro ve tünellere kaydıracağız. Hem trafiği rahatlatacağız, hem de sizi trafik çilesinden kurtaracağız" diye konuştu.

"AKILLI İSTANBUL PROJESİNİ GENÇLERLE BİRLİKTE YAPACAĞIZ"

İl genelinde otopark projelerinin de olduğunu belirten Yıldırım, "Sizin coşkunuz, benim enerjimi arttırıyor. Size imkan sunacağız, fikir sizden sermaye bizden diyerek Akıllı İstanbul projesini gençlerle birlikte yapacağız" dedi.

"MEVCUT YEŞİL ALANININ YARISINDAN FAZLA YEŞİL ALAN YAPACAĞIZ"

8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal adına bir stadyum yapacaklarını da sözlerine ekleyen Binali Yıldırım, İstanbul'un çeşitli yerlerinde 34 tane spor tesisi yapacaklarını söyledi. Esenyurt'a çok sayıda okul, hastane ve millet bahçesi projesinin olduğunu belirten Yıldırım, "İstanbul'un tamamında 55 milyon metrekare yeşil alan sözü verdik. Mevcut yeşil alanın yarısından fazla yeşil alan yapacağız" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Binali Yıldırım ve beraberindekiler Esenyurt'taki 46 eserin toplu açılışını gerçekleştirdi.

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DHA