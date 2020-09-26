Yıldırım Operasyonlarında öldürülen terörist sayısı 8'e yükseldi

Yıldırım operasyonları kapsamında bugün ölü olarak ele geçirilen terörist sayısı 8'e yükseldi. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli devam eden Yıldırım-1 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu' kapsamında 3 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylelikle Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 olurken, Yıldırım operasyonları kapsamında bugün ölü olarak ele geçirilen terörist sayısı 8'e yükseldi." bilgisi paylaşıldı.