Yıldırım ve İmamoğlu canlı yayında bir araya geldi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte katıldığı ortak yayında soruları yanıtlıyor.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirileceği ve bütün kanallara açık olan ortak yayın, saat 21.00'de İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde başladı.

İsmail Küçükkaya: "Biz seçmen olarak zarfın içine 4 pusula attık, sizde şunu söylediniz, nasıl olur 4 pusuladan 3'ü geçerli sayılır biri geçersiz sayılır?"

"20 liranın 5 lirası sahte diyorsunuz, buna kimse inanmaz"

Ekrem İmamoğlu: "AA bu veriyi niye kesti, sayın Yıldırım'ın tek bir açıklaması yok. AA yetkilileriyle görüştü mü, bakanlarla görüştüğünü ifade etti. Niçin 12 saat veri verilmedi. 20 bin 388 maddi hasarlardan indi. Geçersiz oylar sayılınca 13 bin 888 indi. Sonra sondaj yapacağız dediler ve 13 bin 729 a indi o sandıklar 57 sandıkta bizim adımıza artı oy çıktı. YSK bir karar verdi, sonuç son tutanakta budur 24 binden 14 bin 657 ye inen oy oranı. Burada 4 oy var, oyları çıkartıyoruz muhtarlık seçimi pırıl pırıl, ilçe meclis üyesi, ilçe belediye başkanlığı seçimi, şaibesi bir tek İBB başkanlığına dokunuyor. Bu olası bir şey değil. Bir örnek vermek istiyorum. Senin 20 liranın 5 lirası sahte diyorsunuz, buna kimse inanmaz. İBB seçimi tertemizdir, anamızın aksütü kadar helaldir. Çaldılar bunun içinde büyük bir itham var. Bu çaldıran lafı olmaz, kime söylüyorsunuz, AK Parti'li sandıkta görev alanlara mı söylüyorsunuz, diğer partili sandık kurulu üyelerine mi söylüyorsunuz. YSK raporunda çaldılar yok, halk dilinde söylediler diyor sayın Yıldırım, her yerde çaldılar sözü var."

"Anadolu ajansının yayını kesmesi benim işim değil"

Binali Yıldırım: "29 bin 13 bin 729 indi mi, ne oldu siz mazbatayı alırken, nihai fark 13 bin 729'tur. Başlangıçta 29 bin 500 küsür açıkladı. İlk açıklamayı saat 21.00'de yaptı. 9 puan öndeyiz diye ilk açıklamayı yaptı. Benim ilk açıklamam 23.25'tir. Orada da eldeki verilere göre kazandık dedik. O gün eldeki bilgilere göre, bizim hesaplara göre, kazandığımız ortaya çıktı. Orada bir hata yok. İki Anadolu Ajansı niye yayını kesti, benim işim değil. Biz elimizdeki verilere göre konuşuyoruz. Mazbatalar işleniyor ona göre genel merkezden biz teyit ediyoruz. 4 pusula meselesine bu tamamen aldatmacadır. İtiraz edilen büyükşehir belediye başkanlığı oyudur. İlçeler içinde itiraz var mı, var. Maltepe için Büyükçekmece için Sancaktepe için de CHP itiraz etti. CHP niye itiraz etti, tamamını saydırdı. Demek ki orada bir şüphesi var. İtiraz olan oy pusulası sayılır, bu o kadar basit bir iştir. Bunun 3'ü temiz, niye biri çalındı gibi işi çarpıtmanın gereği yok. Sayımı yapılıyor. Zarf aynı ama ayrı ayrı sayılıyor. Tutanaklara ayrı geçiyor. Bu tek pusulada bütün oylar yok, ayrı pusulada var ona itiraz ediyoruz."

Kaynak: İHA