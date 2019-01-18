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  3. Yıldırım ve Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonunu denizle buluşturdu (2)

Yıldırım ve Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonunu denizle buluşturdu (2)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gelibolu ilçe merkezindeki Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kıldığı Cuma namazı çıkışı dışarıda kendisini bekleyen...

Yıldırım ve Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonunu denizle buluşturdu (2)

YILDIRIM, ÇANAKKALE'DEN AYRILDI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gelibolu ilçe merkezindeki Gazi Süleyman Paşa Camii'nde kıldığı Cuma namazı çıkışı dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlarla tokalaştı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldırım bir ailenin evinde misafiri oldu. Ardından 2'nci Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı'yı ziyaret eden Yıldırım, Yazıcızade Mehmed Efendi Türbesi ziyareti sonrası helikopterle Çanakkale'ye geçti. Yıldırım'ın uçakla İstanbul'a gideceği öğrenildi.

DHA

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