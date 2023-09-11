Yıldırım’da atık gıdalar mamaya dönüşüyor

Yıldırım Belediyesi tarafından haftalık toplanan 2 ton atık yemek, Mama Üretim Tesisi'nde kedi köpek mamasına dönüştürülerek, başta Yıldırım Hayvan Barınağı olmak üzere ilçedeki odak noktalarına ve sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.

Yıldırım Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nde kurulan Mama Üretim Tesisi ile haftalık toplanan 2 ton yemek atığı kedi ve köpeklerin yiyeceği hazır mamaya dönüşüyor. Fabrika, kamu hastanesi ve lokantalardan toplanılan gıda atıkları içerisine eklenen vitamin ve mineralli besinler işlenip paketleniyor. Haftada 1 ton mamanın üretildiği tesisten çıkan ürünler Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla başta Yıldırım Hayvan Barınağı olmak üzere, odak noktalarına ve hayvansever vatandaşlara ulaştırılıyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'ya kazandırdıkları "Mama Üretim Tesisi" ile kent genelinde hem gıda israfını önlediklerini hem de sokak hayvanlarına gıda temini ederek önemli ölçüde tasarruf sağladıklarını söyledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, toplanan atık yemeklerin gerekli işlemlerden geçirilerek steril bir ortamda mamaya dönüştürüldüğünü ifade etti. Tesiste elde edilen mamaların yüksek oranda vitamin ve mineral içerdiğini söyleyen Yılmaz, " Ekiplerimiz kamu kurum ve kuruluşlardan, otellerden ve lokantalardan yemek ve ekmek artıklarını topluyor. Toplanılan ekmekler kırma makinasında küçültülüyor ve yemeklerle birlikte mama makinasında belirli ısılarda işleniyor. İşlenen atıklar son olarak pelet makinasına getiriliyor ve burada hayvan dostlarının yiyebileceği şekilde boyutlandırılıyor. Paketlemesi yapılan mama sokak hayvanlarına dağıtılıyor. Mama Üretim Tesisi ile haftada 1 ton mama üretiyoruz. Böylece yılda yaklaşık 3 milyon TL tasarruf etmiş oluyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu uygulama ile hem israfı önlüyoruz hem de sokak hayvanlarımıza destek oluyoruz" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)