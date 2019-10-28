Yıldırım’dan, Cumhuriyet Bayramı mesajı

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96.yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım mesajında, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun yeni bir Yıldönümünü kutlamanın onur ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyet, Türk Milletinin, büyük bir kahramanlık destanı yazarak gerçekleştirdiği Milli Mücadele sonucunda ulaştığı son noktadır. Büyük yokluk ve zorluklar içerisinde verilen milli mücadele sonucunda, bedeli şehitlerimizin kanı ile ödenerek kazanılmış Cumhuriyetimizi ve vatan toprağımızı korumak, bağımsızlığımızın sembolü bayrağımızı göklerde her daim dalgalandırmak her birimizin görev ve sorumluluğudur. Bu duygularla başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi sonsuz şükran duygularıyla anıyor, halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA