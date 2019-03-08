Yıldırım'dan Mutafyan için taziye ziyareti
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bugün hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'nın annesi...
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bugün hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'nın annesi Mari Mutafyan'a taziye ziyaretinde bulundu.
Binali Yıldırım, akşam saatlerinde Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesine gitti. Yıldırım, bugün hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'nın annesi Mari Mutafyan ile Hastane Başkanı ve Cemaat Sözcüsü Bedros Şirinoğlu'na taziyelerini iletti.
(FOTOĞRAF)
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.