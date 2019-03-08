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Yıldırım'dan Mutafyan için taziye ziyareti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bugün hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'nın annesi...

Yıldırım'dan Mutafyan için taziye ziyareti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bugün hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'nın annesi Mari Mutafyan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Binali Yıldırım, akşam saatlerinde Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesine gitti. Yıldırım, bugün hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'nın annesi Mari Mutafyan ile Hastane Başkanı ve Cemaat Sözcüsü Bedros Şirinoğlu'na taziyelerini iletti.

(FOTOĞRAF)

DHA

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