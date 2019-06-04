Yıldırım'dan taziye ziyareti

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla ilçesinde 17 Mayıs'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada olay yerinden geçerken kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Halil Elmas'ın babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen ziyarette, Yıldırım, baba Cemil ve anne Necmiye Elmas ile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Yıldırım, olayın takipçisi olacağını söyledi.

Kaynak: AA