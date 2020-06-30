  1. WEB TV

  2. MAGAZİN

  3. Yıldız Asyalı Arka Sokaklar'ın yönetmeni Kerem Saka ile evlendi!

Yıldız Asyalı Arka Sokaklar'ın yönetmeni Kerem Saka ile evlendi!

Oyuncu Yıldız Asyalı, Kanal D’nin sevilen dizisi “Arka Sokaklar”ın ikinci yönetmeni Kerem Saka’yla dün akşam sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi.

Bergüzar Korel'den Cardi B'ye gönderme: 'Bu benim kocam'Bergüzar Korel'den Cardi B'ye gönderme: 'Bu benim kocam'

Ebru Polat video çekerken depreme yakalandı! İşte o anlarEbru Polat video çekerken depreme yakalandı! İşte o anlar

Başını vurup öldüğü sanılan kadın yasak aşk cinayetine kurban gitmişBaşını vurup öldüğü sanılan kadın yasak aşk cinayetine kurban gitmiş

Ünlü ismin olduğu araç takla attı! Alişan ölümden döndü!Ünlü ismin olduğu araç takla attı! Alişan ölümden döndü!

 

30 Haziran 2020 Salı 15:24

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Bergüzar Korel'den Cardi B'ye gönderme: 'Bu benim kocam'
Bergüzar Korel'den Cardi B'ye gönderme: 'Bu benim kocam'
Ebru Polat video çekerken depreme yakalandı! İşte o anlar
Ebru Polat video çekerken depreme yakalandı! İşte o anlar
Başını vurup öldüğü sanılan kadın yasak aşk cinayetine kurban gitmiş
Başını vurup öldüğü sanılan kadın yasak aşk cinayetine kurban gitmiş
Ünlü ismin olduğu araç takla attı! Alişan ölümden döndü!
Ünlü ismin olduğu araç takla attı! Alişan ölümden döndü!
Hülya Avşar peçe takanlarla dalga geçti!
Hülya Avşar peçe takanlarla dalga geçti!
Sefirin Kızı 17. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar sevdiklerini kurtarabilecek mi?
Sefirin Kızı 17. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar sevdiklerini kurtarabilecek mi?
Netflix'in ilk orijinal Türk filmi 'Yarına Tek Bilet' izleyici ile buluştu
Netflix'in ilk orijinal Türk filmi 'Yarına Tek Bilet' izleyici ile buluştu
Kuruluş Osman 27. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey pusuya düşüyor!
Kuruluş Osman 27. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey pusuya düşüyor!
Hakan Muhafız 4. sezon fragmanı yayınlandı!
Hakan Muhafız 4. sezon fragmanı yayınlandı!
Merve Özbey çocuk sorusuna isyan etti!
Merve Özbey çocuk sorusuna isyan etti!