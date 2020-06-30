Yıldız Asyalı Arka Sokaklar'ın yönetmeni Kerem Saka ile evlendi!
Oyuncu Yıldız Asyalı, Kanal D’nin sevilen dizisi “Arka Sokaklar”ın ikinci yönetmeni Kerem Saka’yla dün akşam sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi.
Bergüzar Korel'den Cardi B'ye gönderme: 'Bu benim kocam'
Ebru Polat video çekerken depreme yakalandı! İşte o anlar
Başını vurup öldüğü sanılan kadın yasak aşk cinayetine kurban gitmiş
Ünlü ismin olduğu araç takla attı! Alişan ölümden döndü!
30 Haziran 2020 Salı 15:24
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT