Yönetmen Zafer Karatay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yıldız Ayhan'ın hayatını kaybettiğini belirtti. Karatay'ın açıklaması sonrası Yıldız Ayhan kimdir? Kaç yaşındaydı? | Yıldız Ayhan neden öldü? sorularının yanıtı merak edildi. İşte ayrıntılar...

YILDIZ AYHAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDAYDI?

Yıldız Ayhan, 1938 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

1956'da şarkıcı oldu ve Ankara Radyosu'na katıldı. Konsere şarkıcı, müzisyen ve besteci Ahmet Gazi Ayhannen de katıldı. Türkiye'de Kırım Tatarca şarkılarını söyleyen ilk şarkıcılardan biridir. 1979 yılında İstanbul Radyosu'na geçti. 1999 yılında emekli oldu. Nurdan ve Özlem'in iki kızı ve dört torunu vardı.

TRT sanatçısı eşi Ahmet Gazi Ayhan'ı 30 yıl önce kaybeden 2 kız çocuğu annesi Yıldız Ayhan, bir yıl önce evinde düşerek kalça kemiğini kırmıştı. Bir dizi ameliyat geçiren Ayhan, geçtiğimiz mayıs ayında önce zatürree teşhisiyle hastanede tedaviye alınmıştı.

Durumu ağırlaşan Ayhan, yoğun bakım ünitesinde makineye bağlanmıştı.

YILDIZ AYHAN NEDEN ÖLDÜ?

Yönetmen Zafer Karatay, Yıldız Ayhan'a ilişkin açıklamada bulundu. Karatay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir muhteşem ses, halk müziğimizin parlak Yıldızı, Yıldız Ayhan da Hak’ka yürüdü Kırım halk yırların TRT Radyolarında ilk seslendiren, köklerinden kopmamış bir sanatçımızdı 17/06/2021 Perşembe günü İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığında, öğlen namazından sonra toprağa verilecektir."