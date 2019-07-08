Yıldız Çağrı Atiksoy Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?



Doğum tarihi : 18.Ekim.1986

Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında : 33

Kilo & Boy :

Burcu : Terazi

Meslek : Dizi Oyuncusu

Yıldız Çağrı Atiksoy doğum yeri : Karşıyaka, İzmir

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BİYOGRAFİSİ



Yıldız Çağrı Atiksoy, 1 Nisan 1986 tarihinde İzmir, Karşıyaka’da doğmuştur. Liseden mezun olduktan sonra iki sene İzmir Ege Sanat Merkezi'nde ve Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro ve oyunculuk eğitimi aldı. Ayrıca Plato Film'de Sinema Teknik ve Oyunculuk Bölümü'nde okumaktadır.

2001 yılında Hey Girl dergisinin yaptığı kapak, kızı yarışmasında yüz güzeli seçildi.

2004 yılında Samanyolu TV de Büyük Buluşma dizisinde bölüm oyuncusu olarak dizi oyuncusu oldu. 2006 yılında Tarık Akan ve Sibel Can'ın başrollerini paylaştığı “Ahh İstanbul” adlı dizide rol aldı. 2007yılında ise Ferdi Tayfur ve Mustafa Üstündağ'ın başrollerini paylaştığı Yersiz Yurtsuz isimli dizide rol aldı. 2008 yılında atv ekranlarında “Gazi” dizisinde Ahmet Kural ile başrolü paylaştı.

Yıldız Çağrı Atiksoy 14 Eylül 2010 tarihinde gösterilmeye başlayan ve 18 Haziran 2013 tarihinde biten “Öyle Bir Geçer Zaman ki” adlı dizide Berrin Akarsu karakterini canlandırdı. “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizi filminin senaryosunu senarist Coşkun Irmak yazdı. Dizi film İsmini Erkin Koray'ın şarkısından almıştır. Dizi filmde; Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Emir Berke Zincidi, Wilma Elles, Mete Horozoğlu, Farah Zeynep Abdullah, Aras Bulut İynemli, Meral Çetinkayagibi oyuncular oynadı.

2014 – 2015 tarihleri arasında “Yedi Güzel Adam” dizisinde Zehra karakterini canlandırdı.

2015 yılında “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinde Tilki Andrei'nin kardeşi Alexandra karakterini canlandırmaya başladı.

2015 yılının Eylül ayında ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan “Evli ve Öfkeli” adlı dizide Birce Akalay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Ebru Cündübeyoğlu, Ayça Erturan ve Sarp Akkaya, Serkan Altunorak başrolde oynadı.

9 Nisan 2017 tarihinde Fox Tv'de oynamaya başlayan Limon Film’in yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Süleyman Çobanoğlu yazdığı, yönetmenliğini Volkan Kocatürk ve Eray Koçak'ın yaptığı "Savaşçı" adlı Tv dizisinde başrollerde Berk Oktay, Murat Serezli, Yıldız Çağrı Atiksoy, Burç Kümbetlioğlu, Bahadır Vatanoğlu, Uğur Biçer, Alican Albayrak, Hakan Dinçkol ve Doğan Bayraktaroynadı.

Filmleri ve Dizileri :

2017 - Savaşçı (Yrd.Doç.Dr. Aslı Özkaynak) (TV Dizisi)

2015 - Evli ve Öfkeli (Mine)(TV Dizisi)

2015 - Kurtlar Vadisi Pusu (Alexandra) (TV Dizisi)

2014 – 2015 - Yedi Güzel Adam (Zehra) (TV Dizisi)

2013 - Görüş Günü Kadınları (Gülay) (TV Dizisi)

2010 - 2012 - Öyle Bir Geçer Zaman ki (Berrin Akarsu) (TV Dizisi)

2009 - Bahar Dalları (Bahar) (TV Dizisi)

2008 - Miras (İrem) (Sinema Filmi)

2008 - Kayıp Prenses (Defne) (TV Dizisi)

2008 - Gazi (Leyla/Aslı) (TV Dizisi)

2007 - Yersiz Yurtsuz (Hazal Şanoğulları) (TV Dizisi)

2006 - Yağmurdan Sonra (Işık Karuzo) (TV Dizisi)

2006 - Ahh İstanbul (Ahu) (TV Dizisi)

2005 - Aşk Oyunu (Gülşen) (TV Dizisi)

2004 - Büyük Buluşma (TV Dizisi)