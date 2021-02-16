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  3. Yıldız Çağrı Atiksoy, Malhun Hatun Karakteriyle Ekranlara Geri Gönüyor

Yıldız Çağrı Atiksoy, Malhun Hatun Karakteriyle Ekranlara Geri Gönüyor

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Yıldız Çağrı Atiksoy, Malhun Hatun karakteri ile 17 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'da 46'ncı bölümde ekranlarda olacak.

Yıldız Çağrı Atiksoy, Malhun Hatun Karakteriyle Ekranlara Geri Gönüyor

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Tamer Yiğit'in yer aldığı Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'a bir ünlü isim daha eklendi. Önümüzdeki günlerde ekranda ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atıksoy da yer alacak. 

Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, 17 Şubat Çarşamba günü 20.00 itibariyla Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakteri ile Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunda yer olacak. Malhun Hatun ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin eşidir.

Kuruluş Osman dizisinde, Targun, emanetleri ele geçirir ve Bala, Hazal, Lena hatun ile birlikte Dündar Bey'i esir alır. Osman Bey, Bamsi Bey ile birlikte Nikola'nın tuzağına düşmüştür ve ölüm kalım savaşı verir. Malhun Hatun desteği, Bizans güçlerini geri püskürtür.

 

 

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