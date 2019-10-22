Yıldız Çetin Kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Yıldız Çetin neden tutuklandı? | Eski Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin

Yıldız Çetin Kimdir? İnternette bu sorunun cevabına ulaşmak isteyen vatandaşlar tarafından arama yapıyor. Eski Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in tutuklandığı yönündeki haberlerin ardından Yıldız Çetin internette araştırılmaya başlandı.Peki Yıldız Çetin Kimdir? Eski Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin tutuklandı mı? Ayrıntılar haberimizde.

YILDIZ ÇETİN KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Yıldız Çetin, 1974 yılında Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Otluyazı köyünde dünyaya geldi.

İlk ve ortaokulu Ahlat’ta okudu, daha sonra Bitlis Sağlık Meslek Lisesi’nden mezun olarak öğrenimini tamamladı.

1999 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Hemşire olarak göreve başladı.

Çetin, evli ve 3 çocuk annesidir.

Yıldız Çetin, eski Erciş Belediye Başkanıydı.

YILDIZ ÇETİN NEDEN TUTUKLANDI?

Yıldız Çetin, Van'ın HDP'li Erciş Belediye Başkanı'ydı.

Yıldız Çetin, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan yürütülen soruşturma dosyası kapsamında bulunan 4 şüpheliye yönelik olarak sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlenmiş ve 15 Ekim günü Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin 4 şüpheliye yönelik yaptığı eş zamanlı operasyonda, Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, Başkan Vekili Bayram Çiçek, HDP Erciş İlçe Başkanı Şakir Asıl ve Başkan Yardımcısı Hücret Kandemir yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.

Van Erciş'te terör örgütüne üye olmak suçundan 15 Ekim'de gözaltına alınan ve bugün mahkemeye çıkarılan eski Erçiş Belediye Başkanı Yıldız Çetin tutuklandı.