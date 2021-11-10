Yıldız futbolcu Ihattaren 19 yaşında bunalıma girdi, futbolu bırakıyor!

Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında yıldızı parlayan ve ardından Juventus'a transfer olarak kariyerinde büyük bir yükselişe başlayan genç futbolcu Mohamed Ihattaren'den bir süredir haber alınamıyordu. Son olarak Voetbal International'da yer alan haberlere göre genç futbolcunun babası hayatını kaybedince bu durumu kabullenemeyen Mohamed Ihattaren bunalıma girdi ve çevresine futbolu bırakmak istediğini ifade etti.

KARİYERİNDE SIÇRAMA YAPMIŞTI

2019-2021 sezonları arasında PSV'de56 maça çıkan ve gösterdiği başarılı performansın ardından Juventus'a transfer olan ohamed Ihattaren, daha sonra gelişmesi açısında Sampdoria'ya kiralanmıştı. Bir süredir ailevi sıkıntıları oluğu ifade edilen genç futbolcunun ailevi sıkıntılarını çözmek amacıyla 12 Ekim'de Hollanda'ya gittiği ifade edildi.

JUVENTUS FUTBOLCUYA ULAŞAMADI

O günden itibaren Mohamed Ihattaren'den haber alamayan Juventus, genç futbolcuya ulaşamamış ve 15 gün kadar kendisi hakkında bir bilgi elde edememişti. Voetbal International'da yer alan son haberlere göre ise babasını kaybeden genç oyuncunun bunalıma girdi ve futbolu bırakmak istediğini ifade etti.

Genç oyuncunun menajeri Mino Raiola ise konuyla ilgili "Ihattaren, futbolu bırakmak istediğini söyledi. Oynamaya devam etmek isterse ona yardımcı olurum ama bir süredir konuşmuyoruz" ifadelerine yer verdi.