Kariyerinde Barcelona ve Manchester City gibi Avrupa devlerinde forma giyen Yaya Toure, 2018 yılından itibaren büyük bir düşüş gösterdi. Son olarak Manchester City'de düzenli forma şansı bulan Toure, İngiltere'de 4. lig ekibi Leyton Orient ile antrenmanlara başladı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 37 yaşındaki yıldız futbolcunun antrenman fotoğrafı paylaşılarak, "Lig 2 buna henüz hazır değil! Efsane oyuncu Yaya Toure, bizimle antrenmanlarını sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

"FUTBOL BENİM HER ŞEYİM"

Antrenman sırasında kulübe röportaj da veren Fildişi Sahilli yıldız, "Son dakikasına kadar keyif almak istiyorum, çünkü futbol benim her şeyim. Onsuz yaşamak benim için çok zor." değerlendirmesinde bulundu.

Afrika'da 2011, 2012, 2013 ve 2014'te üst üste 4 kez yılın futbolcusu seçilen Yaya Toure, Barcelona ile iki lig ve bir UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Manchester City formasıyla da 3 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Yaya Toure, bu başarılara rağmen 2018'den itibaren düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olamadı. City'den ayrıldıktan sonra Çin ve Yunanistan'a giden Toure, Çin ekibi Qingdao Huanghai'da yalnızca 14 maçta forma şansı bulabildi.