Yıldız futbolcunun doktorundan güzel haber

Geçen sene Aralık ayında ciddi bir sakatlık yaşayan Yusuf Yazıcı sahalardan uzak kalmıştı. Ünlü futbolcunun doktoru, Yusuf Yazıcı için güzel haberi verdi.

Yusf Yazıcı'yı Roma'da tedavi eden İtalyan Profesör Doktor Mariani, başarılı futbolcunun son durumuna ilişkin bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

"SON KARARI KULÜP DOKTORLARI VERECEK"

Prof Dr. Mariani, yaptığı açıklamada “Bana göre durumu gayet iyi ama son kararı kulüp doktorları verecek” ifadesini kullandı.

"ÇOK İYİ VE SEMPATİK BİR HASTAMDI"

Oyuncunun durumuna ilişkin esprili değerlendirmelerde de bulunan İtalyan doktor, ''Yusuf’un durumu benim açımdan ne yazık ki kötü çünkü daha fazla tedavi için buraya gelmeyecek. Ne yazık ki bir daha kendisiyle görüşemeyeceğiz. O bakımdan üzgünüm. Türkiye, İtalya ile Avrupa Şampiyonası için gelecek yıl Roma’da oynayacak, o zaman görüşeceğiz. O maçta ben kendisini destekleyeceğim. Yusuf, çok iyi ve sempatik bir hastamdı" dedi.