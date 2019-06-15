Yıldız Güreş Milli Takımları İtalya yolcusu
Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası 17-23 Haziran tarihleri arasında İtalya'nın Faenza kentinde düzenlenecek.
Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası 17-23 Haziran tarihleri arasında İtalya'nın Faenza kentinde düzenlenecek. Greko-Romen Yıldız Milli Takımı şampiyona için İtalya'ya gitti. Zorlu şampiyonada mindere çıkacak Kadın Milli Takımı 17 Haziran, Serbest Milli Takımı ise 19 Haziran'da İtalya'ya gidecek. Türkiye'yi Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda şu sporcular temsil edecek.
GREKO-ROMEN STİL:
45 Kg: Berat Büyüktazım
48 Kg: Mustafa Erol
51 Kg: Barış Erbek
55 Kg: Seyitcan Beytekin
60 Kg: Mert İlbars
65 Kg: Müslüm Barga
71 Kg: Abdullah Ateş
80Kg: Umut Çelem
92 Kg: Oktay Demir
110 Kg: Ömer Aygül
KADINLAR:
40 Kg: Zozan Akar
43 Kg: Zerda Demir
46 Kg: Nazar Kaya
49 Kg: Bedriye Aksu
53 Kg: Melda Dernekçi
57 Kg: Selvi İlyasoğlu
61 Kg: Derya Nur Karaduman
65 Kg: Nesrin Baş
69 Kg: Melisa Sarıtaç
73 Kg: Nazar Batır
SERBEST STİL
45 Kg: Tolga Özbek
48 Kg: Yusuf Demir
51 Kg: Ahmet Yücel
55 Kg: Muhammet Karavuş
60 Kg: Eren Duran
65 Kg: İsmet Çiftçi
71 Kg: Halit Muhammed Özmuş
80 Kg: Nihat Bektaş
92 Kg: Ömer Ağtaş
110 Kg: Adil Mısırcı
Greko-Romen Milli Takımı 20 Haziran, Kadın Milli Takımı 22 Haziran, Serbest Milli Takımı ise 24 Haziran tarihinde yurda dönecek.
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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