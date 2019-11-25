Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ülker’den "İstanbul Şehir Üniversitesi" açıklaması

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili bazı haberlerde holdingimizin ve ismimin geçtiği ve doğru olmayan bir şekilde üniversiteye taahhütlerimizin farklı siyasi sebeplerden ötürü devam etmediği yönünde gerçek dışı haberler iddia edilmektedir" dedi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili bazı yayın kuruluşlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Ülker, "Son günlerde İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili bazı haberlerde holdingimizin ve ismimin geçtiği ve doğru olmayan bir şekilde üniversiteye taahhütlerimizin farklı siyasi sebeplerden ötürü devam etmediği yönünde gerçek dışı haberler iddia edilmektedir" dedi.

"Borçlanma konusunda dikkatli olunmasını hatırlattık"

İstanbul Şehir Üniversitesinin kuruluşundan itibaren holding olarak bütün maddi taahhütleri yerine getirdiklerini belirten Ülker, "Ayrıca üniversite mütevelli heyetinden ayrılmadan önce holdingimiz vakıf yöneticileri ile maddi anlamda son olarak yapılabilecekleri konuştu, ardından bu taahhütlerimizi yerine getirdik. O toplantıda üniversitenin maddi durumunun çok hassas bir şekilde idare edilmesi gerektiğini, yapılabilecekleri ve borçlanma konusunda dikkatli olunmasını da hatırlattık" ifadelerini kullandı.

"Üniversite projesi içinde kendi kararımızla yer aldık, kendi kararımızla ayrıldık"

"Bilinmelidir ki üniversite projesi içinde kendi kararımızla yer aldık, sorumluluklarımızı da yerine getirerek kendi kararımızla ayrıldık" diyen Ülker, açıklamanın devamında şunları kaydetti:

"O zamanda ifade ettiğimiz gibi bizim holding olarak taahhütlerimizin hiçbiri sonsuz değildi. Bu süreç sonunda hiçbir siyasi mülahaza olmaksızın holdingimiz bütün sorumluluklarını yerine getirdi. Sonrasında grubumuz daha başka sosyal hizmetlerini sürdürürken üniversiteye kuruluş aşamasında verdiğimiz sözleri yerine getirmenin huzuru içinde yönetimden ayrıldık. Bilinmelidir ki üniversite projesi içinde kendi kararımızla yer aldık, sorumluluklarımızı da yerine getirerek kendi kararımızla ayrıldık. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızdan sadece destek gördük. Biz ayrıldıktan sonraki süreçte göreve gelen yöneticilerin çeşitli kaynakları hangi şartlarda ve ne şekilde kullandıkları hususunda hiçbir bilgimiz de bulunmamaktadır."

Kaynak: İHA