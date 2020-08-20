Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Beşiktaş'a veda ettiğini duyurdu.

Elneny, Twitter hesabından paylaştığı veda mesajında şu ifadelere yer verdi; "Dün İstanbul'da son günümdü ve taraftarlar bana gösterdikleri sevgiyle bunu çok duygusal hale getirdi. Beşiktaş taraftarları: Gerçekten etkilendim ve her zaman minnettar olacağım. Yönetime ve takım arkadaşlarıma: Şampiyonlar Ligi elemesi ile biten unutulmaz bir sezon geçirdik. Her şey için teşekkürler."

MOHAMED ELNENY KİMDİR?

11 Temmuz 1992'de Mısır'ın Mahalla kentinde doğan 1,80'lik ön libero Mohamed Elneny, futbola başladığı ülkesinin El Ahly takımının U19 kategorisinden 2018 yılında Arab Contr. U19 takımına transfer oldu.

2010 yılında da bu kulübün A Takımıyla maçlara çıkan yıldız futbolcu, 2013'te Basel'de kiralık olarak top koşturdu. Daha sonra 640 bin avro bonservis bedeliyle Basel'e transfer olan Mohamed Elneny, 2016 yılında Premier Lig devi Arsenal'e 12,5 milyon avro karşılığında transfer oldu. Geçen sezon Arsenal'le 8 maça çıkan Mohamed Elneny, toplamda 379 lig maçında forma şansı buldu. Avrupa Ligi'nde de 7 maç oynayan Mohamed Elneny, 1 golle takımına katkı sağladı.