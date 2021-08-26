Yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun geleceği İstanbul'da belli olacak!

Dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, İtalyan ekibinden ayrılmayı düşünüyor. Yıldız oyuncunun gideceği takım henüz belli olmazken, İngiltere'den Manchester City ve Fransa'dan Paris Saint-Germain tecrübeli oyuncuyu transfer etmek istiyor. Juventus başkanının ise iki takımla görüşerek bir karar vereceği ifade edildi.

YILLIK 15 MİLYON EURO

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin oyuncuya iki yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi. Cristiano Ronaldo bu teklifi kabul ederse yıllar sonra yeniden Premier Lig'de mücadele edecek. Ayrıca Portekizli oyuncunun City'e gitmesi halinde yıllık 15 milyon Euro kazanacağı ifade edildi.

MESSİ İLE BULUŞABİLİR

Öte yandan genç futbolcusu Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transfer konuşulan Paris Saint-Germain'in de, Cristiano Ronaldo'yu isteyen takımlar arasında olduğu ifade edildi. Fransız ekibinin Ronaldo'yu transfer etmesi halinde Messi ve Ronaldo aynı takımda oynayacak. Birçok futbolseverin hayalini kurduğu bu olayın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise kısa süre içerisinde belli olacak.

GÖRÜŞME İSTANBUL'DA

Yurtdışı basınının iddialarına göre ise bu akşam gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi için İstanbul'a gelecek olan Juventus Başkanı Andrea Agnelli ve Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Cristiano Ronaldo transferi hakkında görüşme gerçekleştirecek.