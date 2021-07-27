Yıldız oyuncu Salomon Rondon Fenerbahçe'ye önerildi

Yeni sezon öncesinde forvet transferi için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de gündeme yeni isimler gelmeye devam ediyor. Alexander Sörloth, Vedat Muriqi, M'baye Niang gibi isimlerle de temas halinde olan sarı lacivertliler son olarak Çin'in Dalian Pro takımında forma giyen yıldız oyuncu Salomon Rondon'u gündemine aldı. Menajerler tarafından oyuncunun Fenerbahçe'ye önerildiği ve kanaryanın da bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.

BONSERVİS SORUNUNU ÇÖZMESİ BEKLENİYOR

Oyuncunun kulübü Dalias Pro ile 2022 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu transferin gerçekleşebilmesi için ise bonservis sorununun çözülmesi gerekiyor. Salomon Rondon'un kulübüyle olan bonservis problemini çözmesi halinde Fenerbahçe yönetimi oyuncuyla masaya oturacak.

RONDON İÇİN YÜKSEK ÜCRETLER ÖDENDİ

31 yaşındaki Venezuelalı golcü için şu ana kadar birçok kulüp önemli bonservis bedelleri ödedi. Zenit Rondon transferi için 2014 yılında kasasından 18 milyon Euro çıkarmıştı. Rus kulübü 1 yıl sonra oyuncusunu 17 milyon Euro'ya İngiltere Ligi ekiplerinden West Bromwich'e gönderdi. Avrupa'da Malaga, Rubin Kazan, Zenit, Newcastle United, West Bromwich gibi üst düzey takımların formasını giyen Salomon Rondon'un güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro civarında bulunuyor.

Randon 2021 yılında 13 maça çıkıp 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.