Yıldız: “Partin kadar hizmet yaparsın”

AK Parti Kulakkaya Belde Belediye Başkan Adayı İsmail Yıldız, hizmet yapma imkanının aday olunan partinin gücüne, imkanlarına, hizmet anlayışına ve başkan olan kişinin mücadelesine göre değişeceğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yıldız, "Bizden önceki başkan arkadaşımız AK Parti'nin desteğiyle bir takım hizmetler yaptı kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanımızın takdiri ile daha fazla hizmet için bize bu bayrak yarışında görev verildi. Biz de daha fazla hizmet için partimizden aldığımız güçle yola çıktık. Bizim tek isteğimiz cumhurbaşkanımız, milletvekillerimiz, partimiz bize güveniyorsa halkımızın da bu güvene karşılık destek vermesidir. Bu koltuklar kimseye baki değildir. Siyaset bir meslek değildir. Bizim partimizin kurumsal anlayışına göre kim aday oldu ise onun yanında durmak gerekir. Kimse kendi imkanlarıyla hizmet yapamaz. Hangi partiden aday olduysanız hizmet anlayışınız, imkanınız, yapabildikleriniz de o kadardır. Ben de cumhurbaşkanımızdan, partimizden, milletvekillerimizden aldığımız güç ve güvenle daha fazla hizmet yapmak, daha fazla halkımızın gönlünü kazanmak için meclis üyesi arkadaşlarımızla, muhtarlarımızla, köylülerimizle birlikte çalışacağız. Ortak akılla Beldemizi turizmde ve yayla ürünleri üretiminde marka haline getireceğiz. Bundan hem esnafımız hem de köylülerimiz, mahallelerimiz kazanacaktır" dedi.

Kaynak: İHA