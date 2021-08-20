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  3. Yıldız Tilbe ortalığı fena karıştırdı! Aşıyı reddettiğini açıkladı sosyal medyada tartışma yarattı! "Aşıyı da pcr da reddediyorum, Allah'ın dediği olur"

Yıldız Tilbe ortalığı fena karıştırdı! Aşıyı reddettiğini açıkladı sosyal medyada tartışma yarattı! "Aşıyı da pcr da reddediyorum, Allah'ın dediği olur"

Açıklamalarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe bu kez aşıyı reddettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Tilbe aşı ve pcr testi hakkındaki düşünceleriyle takipçilerini ikiye ayırdı.

Yıldız Tilbe ortalığı fena karıştırdı! Aşıyı reddettiğini açıkladı sosyal medyada tartışma yarattı! "Aşıyı da pcr da reddediyorum, Allah'ın dediği olur"

Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken aşı karşıtları sosyal medya hesaplarından görüşlerini dile getirmeyi sürdürüyor. Aşıya karşı olduğunu söyleyen isimlerden biri de ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe oldu. Sosyal medya hesabı olan Twitter üzerinden aşı hakkındaki görüşlerini paylaşan Tilbe art arda yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Çok sayıda takipçisi bu görüşünün doğru olmadığını savunurken bazı sevenleri ise sanatçıyı destekledi. 

"4 AŞI KORUMUYORSA 44 AŞI MI VURULACAK?"

Aşının korumadğı fikrine kapılan Tilbe, "Korumayan bir aşıyı niye olayım? Kanıtlanmamış, üretenlerin bile sorumluluğunu almadığı, bir şey olursa sorumlu değiliz dediği bir aşıyı niye vurulayım? 4 aşı korumuyorsa 44 aşı mı vurulacak? Ne oluyoruz?" sözlerine yer verdi.

Yıldız Tilbe ortalığı fena karıştırdı! Aşıyı reddettiğini açıkladı sosyal medyada tartışma yarattı! Aşıyı da pcr da reddediyorum, Allahın dediği olur

"SANKİ ÖLÜMSÜZLÜK AŞISINI BULMUŞLAR"

Tilbe aşıyı küçümsediği paylaşımlarına devam ederek "Ölürsem ölürüm, kalırsam yine öleceğim bir gün. Sanki ölümsüzlük aşısını bulmuşlar gibi davranıyorlar… Müjde, kimse kalmayacak hiç kimsecik herkes naşşşti. " şeklinde paylaşımda bulundu.

Yıldız Tilbe ortalığı fena karıştırdı! Aşıyı reddettiğini açıkladı sosyal medyada tartışma yarattı! Aşıyı da pcr da reddediyorum, Allahın dediği olur

"ZORLA MI YAPACAKSINIZ?"

Aşı olmayı kesin bir dille reddettiğini belirten Yıldız Tilbe "Konuş konuş aynı, dünyada sayısız Profesör, doçent, doktor vs pcr da aşı da zararlı yaptırmayın diyorlar, diplomalarını bakkaldan mı almışlar hepsi akademisyen. Milyonlarca insan bir sürü ülkede protesto ediyor, boşuna mı , olmuyorum aşı , zorla mı yapacaksınız?" dedi.

Yıldız Tilbe ortalığı fena karıştırdı! Aşıyı reddettiğini açıkladı sosyal medyada tartışma yarattı! Aşıyı da pcr da reddediyorum, Allahın dediği olurYıldız Tilbe ortalığı fena karıştırdı! Aşıyı reddettiğini açıkladı sosyal medyada tartışma yarattı! Aşıyı da pcr da reddediyorum, Allahın dediği olur

Tilbe'nin bu paylaşımları çoğu takipçilerini kızdırarak aşının ne kadar gerekli olduğu yanıtını verirken bazı aşı karşıtı takipçileri iste şarkıcıyı destekler nitelikte paylaşımlarda bulundular. İşte onlardan bazıları...

Yıldız Tilbe ortalığı fena karıştırdı! Aşıyı reddettiğini açıkladı sosyal medyada tartışma yarattı! Aşıyı da pcr da reddediyorum, Allahın dediği olurYıldız Tilbe ortalığı fena karıştırdı! Aşıyı reddettiğini açıkladı sosyal medyada tartışma yarattı! Aşıyı da pcr da reddediyorum, Allahın dediği olurYıldız Tilbe ortalığı fena karıştırdı! Aşıyı reddettiğini açıkladı sosyal medyada tartışma yarattı! Aşıyı da pcr da reddediyorum, Allahın dediği olur

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