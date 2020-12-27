Yıldız Tilbe, Prof. Dr. Sönmez'e ateş püskürdü: İnsanları vatan haini ilan etmek de moda oldu

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, bir televizyon kanalında canlı yayına katılan Prof. Dr. Bingür Sönmez, aşı yaptırmak istemeyenleri vatan haini ilan etmesi üzerine sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Tilbe paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ben aşı yaptırmıyorum diye Vatan haini değilim aşı yaptırmayanlara vatan haini diyen kendisi vatan ve millet hainidir , milleti temsil etmeyen vatan haini ilan eden biri vekil de olamaz millet hakkında konuşamaz da, car car car bu ne ya işinizi yapın insanlarla uğraşmayın

Vekilmiş... Prof'muş... Kim olduğunun hiçbir önemi yok , kim olursa olsun, hiç kimse bulunduğu makam taşıdığı ünvan sebebiyle zorla yaptırımda bulunamaz. Taşıdığı ünvan ve makam insanlığa ve insanlara hizmet ediyorsa kıymetlidir , etmiyorsa niye önemli olsun ki, hele insana saygısı yoksa Allahsızdır zaten

İnsanları oturdukları yerde vatan haini ilan etmekte moda oldu , al sana eğitimli

İnsanlık ölmüş ağlayanı yok , kim hangi konuda birinin eline düşüyosa , işi gören kişi kendini ilah sanıyor belki de ölümsüz sanıyordur"

NE OLMUŞTU?

Yıldız Tilbe daha önce koronavirüs aşısına ilişkin Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları yazmıştı:

“Devlet beni bir suç işlersem içeri atabilir, hak ettiysem boynum kıldan incedir. Adımı, ülkemi, soyumu, kan grubumu ben seçmedim. Bunun dışında devlet dahi olsa bana zorla hiçbir şey yapamaz ve yaptıramaz. Ne aşı, ne çip, ne HES. Kabul etmiyorum. Ben devlet için değil devlet benim içindir.”