Yıldız Tilbe'den Hadise'ye övgüler! "Sadece Hadise'nin şarkılarına tahammül edebiliyorum"

Önceki gün Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi Konserleri kapsamında sahne alıp sevenleriyle uzun bir aradan sonra tekrar bir araya gelen Yıldız Tilbe, konser öncesi muhabirlerle sohbet etti. Ünlü şarkıcı, "Yaz yollarımın değişmeyen şarkıcısı..." dediği Hadise'ye övgüler yağdırdı. Tilbe, "Ben yazın yola çıkıyorum. Üç yazdır dinlerken Hadise şarkılarına tahammül edebiliyorum. Kendimi bile dinlemiyorum ama onu çok seviyorum" dedi

HADİSE'DEN TEŞEKKÜR GECİKMEDİ

Konser öncesi gazetecilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren ve sorulan soruya eski program arkadaşı ve meslektaşı Hadise için övgü dolu cevaplar veren Yıldız Tilbe'ye güzel şarkıcı Hadise'den teşekkür paylaşımı gecikmedi.

Hadise, sosyal medya hesabında Yıldız Tilbe'den röportaj sırasında övgü aldığı kısımları "Yıldız'ım seni çok seviyorum!" notuyla paylaştı.

SAHNEYE DELİKANLIM ŞARKISIYLA ÇIKTI

Şarkıcı Yıldız Tilbe, uzun bir aradan sonra Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi Konserleri bünyesinde sevenleriyle buluştu. Konserde giydiği kırmızı elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken ve sahne alanında adeta bir yıldız gibi parlayan Tilbe, 27 yıl önce çıkardığı ilk albümüne ismini verdiği "Delikanlım" şarkısıyla sahneye çıktı.

"HEYECANLIYIM"

Konser öncesi basın mensuplarının soruları yanıtlayan Yıldız Tilbe, İstanbul'daki ilk konserinin heyecanını şu sözleriyle dile getirdi: "Tekrar müzik başladı, işe başladık. İzleyicilerimize kavuştuk, inşallah korona başımızdan def olur gider, özgürleşiriz ve böyle devam ederiz. Benim de İstanbul'daki ilk konserim, heyecanlıyım. Herkes için hayırlısını diliyorum"

"BU İKİNCİ YOLDA KALIŞIM"

Geçtiğimiz günlerde İzmir yolu üzerinde otomobilinin benzini bitmesi sebebiyle yolda kalan ve iki gencin yardımıyla yoluna devem edebilen ünlü şarkıcı, yaşadıklarını anlattı.

Ünlü şarkıcı, "Göstergeye bakmamışım. Bir baktım ki uyarı veriyor. Hiç benzin kalmamış, sağa çektim. Bir taksi durdurayım dedim. Taksi durdu, yolcuya gidiyormuş. Onun arkasından iki genç durdu. Gittiler, bana bezin getirdiler. Bu ikinci yolda kalışım. O yüzden gece yola çıkmıyorum" ifadelerini kullandı.