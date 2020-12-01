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  3. Yıldız Tilbe'den ilginç açıklama: "Ben devlet için değil devlet benim içindir"

Yıldız Tilbe'den ilginç açıklama: "Ben devlet için değil devlet benim içindir"

Zaman Zaman yaptığı enteresan açıklamalarla dikkat çeken Yıldız Tilbe son olarak koronavirüs sebebi ile gelen yasaklara isyan etti ve, 'Devlet dahi olsa bana zorla hiçbir şey yapamaz ve yaptıramaz; ne aşı, ne çip, ne HES kabul etmiyorum! Ben devlet için değil devlet benim içindir.' dedi.

Yıldız Tilbe'den ilginç açıklama: "Ben devlet için değil devlet benim içindir"

Sosyal medya hesabından koronavirüs tedbirlerine karşı çıkan paylaşımlarda bulunan Yıldız Tilbe sözleriyle adeta ateş püskürdü.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Tilbe, "Devlet beni bir suç işlersem içeri atabilir, hak ettiysem boynum kıldan incedir; Adımı, ülkemi, soyumu  kan grubumu ben seçmedim. Bunun dışında devlet dahi olsa bana zorla hiçbir şey yapamaz ve yaptıramaz. Ne aşı, ne çip, ne HES kabul etmiyorum. Ben devlet için değil devlet benim içindir. dedi.

Yıldız Tilbe'den ilginç açıklama

"EKMEĞİ BEDAVA YAPIN"

Bedavaymış aşılar, ekmeği bedava yapın, ilaçlar hastaneler bedava olsun evsizlere bedava ev verin, kimin neye ihtiyacı varsa bedava olsun, insan üç gün bile olsa rahat yaşasın, bedava aşıymış, böyle iyilik görmedim, ölüm sizden önce gelsin sizden iyidir.

Yıldız Tilbe'den ilginç açıklama

"KOYUN MUYUM BEN KULAĞI KÜPELENEN"

Dünyada silahlı savaşlar birden durdu, cephe değişti insan oldu, ilaçlar da silah oldu, niye vurdurayım kendimi, koyun muyum ben sayıları bilinsin diye kulağı küpelenen, ya da kuş muyum kameralı çip takılmış nereye gidersem görünen, ya da fare miyim üstümde ilaçlar denenen.

Yıldız Tilbe'den ilginç açıklama

"KENDİ KENDİMİN EFENDİSİ BENİM"

Benim kimseye saygısızlığım yok hiçbir kişi ya da kurumun karşısında değilim. Allah bana da az da olsa akıl vermiş kendi kendimin efendisi benim. İstemediğim hiçbir şey yasa ya da kurumlarca devlet eliyle de olsa dayatılamaz, bireyin huzurunu bozmak değil sağlamak devletin hakkıdır." açıklamaları büyük tartışma yarattı.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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