Yıldız Tilbe'ye canlı yayında uyarı: 'Seks demeyelim'

Uzun bir aradan sonra Lerzan Mutlu'nun Uçankuş TV'de yer alan programına konuk olan Yıldız Tilbe Mutlu'ya adeta içini döktü.

Aşktan yana yüzü gülmediğini ifade eden Yıldız Tilbe samimi açıklamalarda bulundu.

Tilbe, kadınların erkek seçerken doğru kararı alamadığını ifade ederek: "Bir insanla bir bakışıyorsun.. Kendisini senin sahibin sanıyor. Bir kere geziyorsun, kendini senin Tanrın sanıyor. Bir kere birlikte oluyorsun, tamamen ona aitsin sanıyor. Oysa öyle bir şey yok." dedi.

"SEKSİN ADINI AŞK KOYMUŞLAR"

Açıklamalarına devam eden Tilbe; "Seksin adını, aşk koydular. Oysa seks, aşk değil ki hayvani bir şeydir. Ama sevmek rahmani bir şeydir. Bir insanın seks objesi gözüyle bakarsan ona her kötülüğü yapabilirsin." dedi.

Ünlü şarkıcının bu sözlerinin ardından Lerzan Mutlu, "Seksin aşkta yüzde kaç payı var?" diye sordu.

Tilbe, "Bence yüzde 10 falan dedi. Yüzde 90 sandıkları için mutlu olamıyor insanlar. Yatıp kalkınca bitiyor ya olay, bitti diyor. Hayır, senin zevkin bitti. Yani yattın bitti mi senin benimle davan?" diye cevap verdi.

Bu konuşmanın ardından Yıldız Tilbe ve Lerzan Mutlu'ya rejiden uyarı geldi ve Lerzan Mutlu; "Seks demeyecekmişiz, cinsellik diyecekmişiz. Cinsellik diyelim pekala." diyerek konuyu değiştirdi.