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Yıldız Tilbe'yi görenler gözlerine inanamadı!

Farklı tavırları ve tarzıyla her zaman dikkat çeken ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe geçtiğimiz gün bir AVM çıkışı görüntülendi. Tilbe'nin kıyafeti ve saçlarıyla dikkat çekti.

Yıldız Tilbe'yi görenler gözlerine inanamadı!

Geçtiğimiz günlerde 'Peşindeyim Koşa Koşa' şarkısının klip çekimi için kamera karşısına geçen Yıldız Tilbe kırmızı seksi elbisesi ile dikkat çekmişti. 

Yıldız Tilbe'yi görenler gözlerine inanamadı! X

Tilbe, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. O şatafatlı halinden eser kalmayan ünlü şarkıcı makyajsız oluşu, saçları ve kıyafet tercihi sevenlerini şaşırttı.

Yıldız Tilbe'yi görenler gözlerine inanamadı!

Muhabirlerle sohbet eden Yıldız Tilbe, "Bugün alışverişe geldik. Eksiklerim vardı onları tamamladım. Ama havanın bu kadar çok soğuk olacağını düşünmedim." açıklamasını yaptı.

Yıldız Tilbe'yi görenler gözlerine inanamadı!

Tilbe'nin kısa saçları da dikkat çekti. Ünlü şarkıcıya sevenleri, "Seni böyle salmış vaziyette görmeyelim. Biraz kendine bak" diyerek sanatçıya seslendi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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