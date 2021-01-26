Yıldız Tilbe'yi görenler gözlerine inanamadı!

Geçtiğimiz günlerde 'Peşindeyim Koşa Koşa' şarkısının klip çekimi için kamera karşısına geçen Yıldız Tilbe kırmızı seksi elbisesi ile dikkat çekmişti.

X

Tilbe, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. O şatafatlı halinden eser kalmayan ünlü şarkıcı makyajsız oluşu, saçları ve kıyafet tercihi sevenlerini şaşırttı.

Muhabirlerle sohbet eden Yıldız Tilbe, "Bugün alışverişe geldik. Eksiklerim vardı onları tamamladım. Ama havanın bu kadar çok soğuk olacağını düşünmedim." açıklamasını yaptı.

Tilbe'nin kısa saçları da dikkat çekti. Ünlü şarkıcıya sevenleri, "Seni böyle salmış vaziyette görmeyelim. Biraz kendine bak" diyerek sanatçıya seslendi.