Yıldız Yazıcıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yıldız Yazıcıoğlu'nun biyografisi

KRT TV'de sunuculuk görevini sürdüren Yıldız Yazıcıoğlu'nun kim olduğu araştırılıyor. Peki, Yıldız Yazıcıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Yıldız Yazıcıoğlu'nun biyografisi...

YILDIZ YAZICIOĞLU KİMDİR?

44 yaşındaki Yıldız Yazıcıoğlu 1977 yılında Almanya'da doğdu. 1994-1998 döneminde Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Mesleğe 1997'de Cumhuriyet Gazetesi’nde stajyer olarak başladı. 1998-2000 döneminde yüksek lisans eğitimine devam etti. 2000 – Mayıs 2009 döneminde Milliyet Gazetesi’nde kent muhabirliğinden başladığı mesleki kariyerini cumhurbaşkanlığı ve parlamento muhabirliği noktasına taşıdı.

2009 - 2011 yıllarında ABD - Washington DC’de kariyerini sürdürdü. Burada ABD merkezli TurkishNY ile İstanbul merkezli T24 haber sitesinde, A Haber kanalı gibi farklı medya kuruluşları temsilciliği – yorumculuğu görevlerinde bulundu. Washington DC’de Voice of America (VOA) kuruluşunda eğitim aldı ve muhabirlik yaptı. ABD Başkanı Barack Obama döneminde neden Küba adasındaki Guantanamo askeri kapatamayacağına ilişkin yazı diziyle kampı iyileştirilmiş haliyle gözlemleyen Türk gazeteci oldu. Türkiye’ye dönüşünde Ocak 2012’de Habertürk TV’de Ankara Editörü olarak göreve başladı ancak 2013 yazında Gezi protestoları sürecinde istifa etti.

Sonrasında ArtıBir TV’de Can Dündar ekibi içerisinde haber kadrosunda görev aldı. Mayıs 2015'ten itibaren NOKTA'da araştırma yazıları ve haberlere imza attı ancak Kasım ayında istifa etti. Kültür-sanat alanıyla ilgili röportajları ve yazıları Milliyet Sanat Dergisi’nde yayımlanıyor. VOA’de yayımlanan fotoğrafları ise, Türkiye hakkındaki pek çok Wikipedia sayfalarında kullanılıyor. 2013'ten bugüne seçim günleri gibi kritik zamanlarda Reuters haber ajansı görüntülü servisi için yarı-zamanlı muhabirlik yapıyor.

İsviçre ulusal kanalı SRF'deki haber programı Rundschau için Türkiye’deki çalışmalarında yardımcı muhabir olarak görev alıyor. BAE-Dubai merkezli Al-Arabiya TV için kritik gelişmelerde haber prodüktörü olarak çalışıyor. TRT Radyo-1’de hafta içi sabah yayımlanan Gündem programına dış politika alanında değerlendirmeleriyle konuk oldu. KRT TV'de Stüdyo Ankara programında yapımcı-sunucu olarak görev aldı. VOA Türkçe Servisi Türkiye muhabirliği görevini ise kesintisiz olarak sürdürüyor.