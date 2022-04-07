"Yıldızların Altında" şarkısıyla hafızalara kazınmıştı! Kargo grubunun solisti Koray Candemir'den acı haber!

Bir döneme damga vuran Kargo grubu, "Yıldızların Altında" parçasıyla bir çok aşığa merhem olmuş, yaralıların yarasını sarmaya bir nebze de olsa yardımcı olmuştu. Kargo grubu ve şarkıları uzun zamandır gündemde yer almasa da, halen daha hafızalarda yer edinmeye devam ediyor. Grubun solistliğini yapan Koray Candemir ise hayatının en zor günlerini yaşıyor.

EN ACI GÜNÜ

Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, Kadıköy'de yaşadıkları 18 katlı binanın 9. katından iddiaya göre cam silerken düştü. 81 yaşındaki talihsiz kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.